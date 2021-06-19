19 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkanlık seçimi kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı

Seçime yoğun katılım! Kuyruk dışarıya taştı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'da 5 adayın yarıştığı başkanlık seçimine yoğun katılım oldu. 'nde gerçekleşen oy verme işlemi sırasında oluşan kuyruk 'ne kadar taştı. ( haberleri)

'ın yeni başkanının belli olacağı seçimde oy kullanmak isteyen sarı-kırmızılı üyelerin oluşturduğu kuyruk 'ne taştı.

'nda oy verme işlemi sabah 10.00'da başladı. 15.00'e kadar oylarını kullanmak zorunda olan sarı-kırmızılı üyeler, 'ne girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İstiklal Caddesi'ne kadar taşan kuyruğun sonu adeta gelmek bilmedi.


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