Son dakika spor haberleri: Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer açıklaması!

Son dakika spor haberleri: İtalya Serie A takımlarından Milan'da harika bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'nun yeni durağının neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Azeri gazeteciye röportaj veren Çalhanoğlu için flaş transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Geçtiğimiz sezon İtalya devi Milan ile gösterdiği müthiş performans ile transfer listelerinde üst sıralarda yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Çalhanoğlu'nun yeni takımı merak konusu oldu.



BAŞKAN ADAYI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Skorer'e özel açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı adayı Metin Öztürk, Hakan Çalhanoğlu'nu işaret ederek; 'Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir 10 numarayı Fatih hocamız istediği anda transfer edeceğiz. Bu 10 numara Türk ve büyük ses getirecek." ifadelerini kullanmıştı.



Şuan A Milli Takım ile EURO 2020'de boy gösteren ve Milan ile henüz anlaşmaya varamayan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Milliyet'in haberine göre Bakü'de Çalhanoğlu ile röportaj yapan Azeri gazeteci Elchin Jafarov transfer bombasını patlattı.



Galatasaray taraftarlarının da 10 numara transferi olarak hayalini kurdukları yıldız futbolcu, kırmızı-siyahlılarla biten sözleşmesini uzatmamıştı. Hakan ile Bakü'de milli takımın kaldığı otelde görüşen Azeri gazeteci Elchin Jafarov, bu görüşmenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.



Sonrasında katıldığı CBC Sport'taki televizyon programında transfere yönelik açıklamalarda bulundu, oyuncunun yola kırmızı-siyahlı ekipte devam etmeyeceğini belirterek şunları söyledi:



"Bayern Münih, Paris Saint Germain, Juventus ve Arsenal futbolcuyu isteyen kulüpler. Ailesi kendisinin futbol hayatına Almanya'da devam etmesini istiyor.



"Ancak İtalya'da kendisini daha huzurlu hissettiği, daha rahat oynadığına dikkat çekerek Hakan Çalhanoğlu Juventus'ta diyebiliriz. Islak imza atılmadan transfer bitti denmese de vaziyet onu gösteriyor ki Hakan yeni sezondan itibaren Juventus forması giyecek.' dedi.

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