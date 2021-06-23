Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yeni dönem başlıyor. Mustafa Cengiz'in başlanlık dönemi sona erdi ve Burak Elmas başkan seçildi. Adaylık sürecinde Fatih Terim ile çalışmak istediğini her fırsatta belirten Burak Elmas, deneyimli hoca ile anlaşmaya vardı ve Terim takımın başında yerini aldı. Burak Elmas ise seçilir seçilmez transfer harekatına başladı. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Elmas ve ekibinin gündeminde Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
BARIŞ ALPER YILMAZ
Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Trabzonspor'un da ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'da sona yaklaştı. Keçiörengücü ile pazarlıklar sürüyor.
HENRY ONYEKURU
Geçtiğimiz sezon Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Henry Onyekuru için harekete geçildi. Ünlü gazeteci Schira, Galatasaray'ın Onyekuru'nun bir yıl daha kiralanması için Monaco'yla temasa geçtiğini ve oyuncunun satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.
GEDSON FERNANDES
Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Fatih Terim Rui Costa ile bizzat temasa geçti.
HIDEMASA MORITA
Record gazetesi, Galatasaray'ın Hidemasa Morita için harekete geçtiğini yazdı. Gazete; "Galatasaray, Japon ön libero Morita ile ilgileniyor." ifadelerine yer verdi.
PATRICK BERG
Bodø/Glimt forması giyen Patrick Berg için sarı kırmızılı ekip yeniden devreye girdi. Galatasaray, Berg için Norveç ekibine satın alma zorunlu kiralık sözleşme teklif edecek.
FLORENTINO LUIS
Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.
PAULINHO
Bir dönem Barcelona forması giyen Paulinho, Galatasaray'ın gündemindeki yerini koruyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde sarı-kırmızılıların transfer gündemine yer aldığı 32 yaşındaki futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.
XERDAN SHAQIRI
Yeni başkan Burak Elmas ilk bombasını patlatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. İsviçreli yıldız Shaqiri için menajeriyle ilk temaslar kuruldu. Lazio, Roma ve Sevilla futbolcuyla yakından ilgileniyor.
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