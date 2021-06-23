23 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yeni dönem başlıyor. Mustafa Cengiz'in başlanlık dönemi sona erdi ve Burak Elmas başkan seçildi. Adaylık sürecinde Fatih Terim ile çalışmak istediğini her fırsatta belirten Burak Elmas, deneyimli hoca ile anlaşmaya vardı ve Terim takımın başında yerini aldı. Burak Elmas ise seçilir seçilmez transfer harekatına başladı. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Elmas ve ekibinin gündeminde Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan 'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan , 'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden , Trabzonspor'un da ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'da sona yaklaştı. Keçiörengücü ile pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

HENRY ONYEKURU

Geçtiğimiz sezon 'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan için harekete geçildi. Ünlü gazeteci Schira, 'ın Onyekuru'nun bir yıl daha kiralanması için Monaco'yla temasa geçtiğini ve oyuncunun satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Rui Costa ile bizzat temasa geçti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

HIDEMASA MORITA

Record gazetesi, 'ın Hidemasa Morita için harekete geçtiğini yazdı. Gazete; "Galatasaray, Japon ön libero Morita ile ilgileniyor." ifadelerine yer verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

PATRICK BERG

Bodø/Glimt forması giyen için sarı kırmızılı ekip yeniden devreye girdi. , Berg için Norveç ekibine satın alma zorunlu kiralık sözleşme teklif edecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

FLORENTINO LUIS

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

PAULINHO

Bir dönem Barcelona forması giyen , 'ın gündemindeki yerini koruyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde sarı-kırmızılıların transfer gündemine yer aldığı 32 yaşındaki futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer rotasını belirledi! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

XERDAN SHAQIRI

Yeni başkan ilk bombasını patlatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. İsviçreli yıldız Shaqiri için menajeriyle ilk temaslar kuruldu. Lazio, Roma ve Sevilla futbolcuyla yakından ilgileniyor.

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