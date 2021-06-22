22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho atağı! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ve teknik direktrörlüğe yeniden Fatih Terim'in getirilmesinin ardından transferde gaza basan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamleleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-kırmızılılar, birçok bölgeye daha takviye yapacak. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'un son olarak Guangzhou FC forması giyen ve bir dönem Barcelona'da da top koşturan Paulinho'yu gündemine aldığı iddia edildi. (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho atağı! Transferi böyle duyurdular
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

'de geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla 'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan 'da hareketli saatler yaşanıyor. Başkanlık seçimini kazanan ve yönetim kuruluyla birlikte mazbatasını alan , geçtiğimiz günlerde teknik direktör ile yola devam edeceklerini duyurmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho atağı! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılarda tecürbeli çalıştırıcının yeniden takıma dönmesiyle birlikte teknik direktör konusundaki belirsizlik de son buldu. Tüm bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho atağı! Transferi böyle duyurdular

PAULINHO GÜNDEME ALINDI

Aslan'ın son olarak Çin ekibi forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu 'yu gündemine aldığı iddia edildi. İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde sarı-kırmızılıların transfer gündemine yer aldığı 32 yaşındaki futbolcu, kariyerini 'da sürdürmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho atağı! Transferi böyle duyurdular

FLAMENGO VE ATLETICO MADRID DE İLGİLENİYOR

Haberde ile 'ın yanı sıra ve 'nun da ilgilendiği belirtildi. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Ocak 2019'dan bu yana formasını giydiği Guangzhou'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho atağı! Transferi böyle duyurdular

PAULINHO KİMDİR?

Tam adı José Paulo Bezerra Maciel Júnior olan , 25 Temmuz 1988 tarihinde 'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, FC Vilnius, LKS Lodz, Bragatino, Coimbra-MG ve Corinthians formalarını terletmesiin ardından 2013 yılında 19.73 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho atağı! Transferi böyle duyurdular

, iki sezon boyunca Premier Lig ekibinde forma giymesinin ardından 2015 yılında 'ye gönderildi. Çin ekibinde iki sezon geçiren Brezilyalı futbolcu, 2017 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 'nın yolunu tuttu. Bir sezon sonra eski takımı Guangzhou'ya kiralanan tecrübeli oyuncu, Ocak 2019'da 42 milyon Euro karşılığında yeniden Guangzhou ile sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho atağı! Transferi böyle duyurdular

Kariyeri boyunca 487 maçta süre alan , 130 gol ve 55 asistlik bir performans sergiledi. Milli Takımı ile de çıktığı 56 maçta 13 gol atan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.

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