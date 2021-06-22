Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Paulinho atağı! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ve teknik direktrörlüğe yeniden Fatih Terim'in getirilmesinin ardından transferde gaza basan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamleleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-kırmızılılar, birçok bölgeye daha takviye yapacak. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'un son olarak Guangzhou FC forması giyen ve bir dönem Barcelona'da da top koşturan Paulinho'yu gündemine aldığı iddia edildi. (GS spor haberi)
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Başkanlık seçimini kazanan ve yönetim kuruluyla birlikte mazbatasını alan Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edeceklerini duyurmuştu.
Sarı-kırmızılılarda tecürbeli çalıştırıcının yeniden takıma dönmesiyle birlikte teknik direktör konusundaki belirsizlik de son buldu. Tüm bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
PAULINHO GÜNDEME ALINDI
Aslan'ın son olarak Çin ekibi Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho'yu gündemine aldığı iddia edildi. İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde sarı-kırmızılıların transfer gündemine yer aldığı 32 yaşındaki futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.
FLAMENGO VE ATLETICO MADRID DE İLGİLENİYOR
Haberde Paulinho ile Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid ve Flamengo'nun da ilgilendiği belirtildi. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Ocak 2019'dan bu yana formasını giydiği Guangzhou'dan ayrıldığını açıklamıştı.
PAULINHO KİMDİR?
Tam adı José Paulo Bezerra Maciel Júnior olan Paulinho, 25 Temmuz 1988 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin GO Audax takımında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, FC Vilnius, LKS Lodz, Bragatino, Coimbra-MG ve Corinthians formalarını terletmesiin ardından 2013 yılında 19.73 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer oldu.
Paulinho, iki sezon boyunca Premier Lig ekibinde forma giymesinin ardından 2015 yılında Guangzhou FC'ye gönderildi. Çin ekibinde iki sezon geçiren Brezilyalı futbolcu, 2017 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu. Bir sezon sonra eski takımı Guangzhou'ya kiralanan tecrübeli oyuncu, Ocak 2019'da 42 milyon Euro karşılığında yeniden Guangzhou ile sözleşme imzaladı.
Kariyeri boyunca 487 maçta süre alan Paulinho, 130 gol ve 55 asistlik bir performans sergiledi. Brezilya Milli Takımı ile de çıktığı 56 maçta 13 gol atan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.
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