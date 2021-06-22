22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleştirildi!

G.Saray'da devir teslim töreni gerçekleştirildi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

'da olağan seçimli genel kurulun yapılmasının ardından sarı-kırmızılıların 38. ve yeni başkanı oldu. Burak Elmas ve yönetim kurulu devralma töreninde mazbatasını aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

19 Haziran tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda Spor Kulübü'nün 38. başkanı seçilen ve yönetim kurulunun görevi devralma töreni, T.T. Stadyumu Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleşti.
Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği törende Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Verdiğiniz emek için size teşekkür ederiz. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Size sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı ise yeni yönetime her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Candan başarılar diliyorum. Hakikaten yapılacak çok iş var. Biz size her noktada yardımcı oluruz. Tek hayalimiz güzel neticeler almak" ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreni, Burak Elmas ve Mustafa Cengiz'in hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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