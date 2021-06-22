22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Hidemasa Morita atağı! Temaslar hızlandı...

Cimbom'a Japon ön libero! Temaslar hızlandı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika transfer haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen 'da orta saha için flaş bir aday gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, basınında çıkan habere göre için temaslarını sürdürdüğü açıklandı. ( haberleri)

Geride bıraktığımız sezonda şampiyonluğu ezeli rakibi 'a kaptıran , transfer çalışmalarında gaza bastı. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak sarı-kırmızılı ekip gündeminde futbolcu 'yı almıştı. Konuyla ilgili bir iddia da basınından geldi.

Portekiz'in ünlü gazetesi, Galatasaray'ın Hidemasa Morita için harekete geçtiğini yazdı. Gazete; "Galatasaray, Japon ön libero Morita ile ilgileniyor. Şimdiden yönetimi ve Japon oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Türkler, ve arasındaki son hazırlık maçında oyuncunun kalitesinden etkilendi" ifadesi kullanıldı.

Devre arasında Santa Clara'ya transfer olan ve kısa sürede kendisini gösteren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Morita'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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