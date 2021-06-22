Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Hidemasa Morita atağı! Temaslar hızlandı...
Son dakika transfer haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da orta saha için flaş bir aday gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Portekiz basınında çıkan habere göre Hidemasa Morita için temaslarını sürdürdüğü açıklandı. (GS spor haberleri)
Geride bıraktığımız sezonda şampiyonluğu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak sarı-kırmızılı ekip gündeminde Japon futbolcu Hidemasa Morita'yı almıştı. Konuyla ilgili bir iddia da Portekiz basınından geldi.
Portekiz'in ünlü Record gazetesi, Galatasaray'ın Hidemasa Morita için harekete geçtiğini yazdı. Gazete; "Galatasaray, Japon ön libero Morita ile ilgileniyor. Şimdiden Santa Clara yönetimi ve Japon oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Türkler, Japonya ve Sırbistan arasındaki son hazırlık maçında oyuncunun kalitesinden etkilendi" ifadesi kullanıldı.
Devre arasında Santa Clara'ya transfer olan ve kısa sürede kendisini gösteren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Morita'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
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