Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Frank Fabra, Olimpiu Morutan, George Bello... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri...Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaşacağı PSV maçına kadar transferlerini gerçekleştirmek istiyor. Fatih Terim ile görüşen yönetim aldığı liste doğrultusunda harekete geçti. Galatasaray'ın gündemine, Frank Fabra, Olimpiu Morutan, George Bello gibi isimler geldi. İşte detaylar... (GS haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
GEDSON FERNANDES
Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Fatih Terim, Rui Costa ile sık sık görüşüyor.
GEORGE BELLO
Galatasaray, sol bek için birçok alternatif ismi listesinde barındırıyor. Amerak MLS Ligi ekiplerinden Atlanta United'da forma giyen George Bello için girişimlere başlanacak.
ALEX MORENO
Galatasaray'ın sol bek mevkii için listesinde ilk sırada Alex Moreno bulnuyor. Alex Moreno'da pürüzler halledilmeye çalışılıyor. Burak Elmas ve ekibi transferleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için uğraş halinde.
RIECHEDLY BAZOER
Riechedly Bazoer, Luyindama'nın satılması halinde Galatasaray'ın stopere düşündüğü isimlerden birisi. Menajerler tarafından önerilen Bazoer için sarı kırmızılı ekip beklemeye geçti.
FRANK FABRA
Galatasaray'ın bir diğer sol bek adayı da Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen Frank Fabra oldu. Fabra, 30 yaşında olması sebebiyle listede ilk sırada değil.
JORMAN CAMPUZANO
Jorman Campuzano da takım arkadaşı Frank Fabra gibi Galatasaray'ın listesine giren futbolculardan birisi. Orta sahada görev alan Campuzano için scout ekibi olumlu rapor verdi.
OLIMPIU MORUTAN
Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Romanya'da geleceğin yıldızı olarak gösterilen 22 yaşındaki Olimpiu Morutan'ı transfer etmek için harekete geçti. Yönetim, Morutan için kulübü FCSB'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
ANDRIY YARMOLENKO
Yeni başkan Burak Elmas'ın takıma sürprizi ortaya çıktı. West Ham United forması giyen Andriy Yarmolenko, Fatih Terim'e sunuldu. Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılması halinde Yarmolenko için girişimler başlayacak.
PAULINHO
Galatasaray'da 10 numara bölgesi için transfer girişimleri sürüyor. 32 yaşındaki Brezilyalı Paulinho gündeme geldi. Futbolcunun menajeriyle görüşme yapan yönetim, 3 yıllık sözleşme teklifini iletti.
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