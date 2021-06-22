22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika Galatasaray haberleri: Taylan Antalyalı'dan Fatih Terim'e ziyaret! 10 gün...
Son dakika spor haberleri: EURO 2020'den elenerek ülkeye dönen A Milli Futbol Takımı kafilesinde yer alan Taylan Antalyalı, Türkiye'ye gelir gelmez soluğu Florya'da aldı. 26 yaşındaki futbolcu, tesislere gelerek yeniden takımın başına geçen teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret etti. Deneyimli çalıştırıcının milli takımdan dönen öğrencisine 10 gün izin verdiği öğrenildi. (GS spor haberi)
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