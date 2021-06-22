22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Taylan Antalyalı'dan Fatih Terim'e ziyaret! 10 gün...

Taylan'dan Terim'e ziyaret! 10 gün...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'den elenerek ülkeye dönen kafilesinde yer alan , 'ye gelir gelmez soluğu 'da aldı. 26 yaşındaki futbolcu, tesislere gelerek yeniden takımın başına geçen teknik direktör 'i ziyaret etti. Deneyimli çalıştırıcının milli takımdan dönen öğrencisine 10 gün izin verdiği öğrenildi. ( haberi)

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