22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sol bek operasyonu! Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt, Alex Moreno ve Mario Rui...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da başkanlık seçiminin gerçekleştirilmesi ve takımın başına yeniden Fatih Terim'in getirilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yeni sezon öncesi sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların adı Fenerbahçe ile anılan Patrick van Aanholt ile birlikte Ezgjan Alioski, Alex Moreno ve Mario Rui'yi gündemine aldığını açıkladı. İşte transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sol bek operasyonu! Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt, Alex Moreno ve Mario Rui...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

'da başkanlığa Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından teknik direktör belirsizliği de son buldu. Elmas, seçim öncesi de yola devam etmek istediklerini açıkladığı ile yola devam edeceklerini duyurmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, seçimlerden sonra ayağının tozuyla İstanbul'a gelerek Florya'da takımın başında antrenmana çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sol bek operasyonu! Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt, Alex Moreno ve Mario Rui...

Cimbom'da gündemi uzun süre meşgul eden başkan ve teknik direktör konusundaki belirsizliğin sona ermesinin ardından gözler yapılacak transferlere çevrildi. İlk olarak kadrosunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle güçlendiren sarı-kırmızılılar, sol bek transferi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sol bek operasyonu! Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt, Alex Moreno ve Mario Rui...

'da yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui'nin sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini korurken, haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek Marcelo Saracchi ile de yola devam edilmeyecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sol bek operasyonu! Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt, Alex Moreno ve Mario Rui...

Geçtiğimiz günlerde bir diğer sol beki Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan , bu bölgeye bir takviye daha yapacak. İtalyan gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-kırmızılıların sol bek transferi için gündemine aldığı futbolcuları duyurdu. İşte o isimler:

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sol bek operasyonu! Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt, Alex Moreno ve Mario Rui...

EZGJAN ALIOSKI

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sol bek operasyonu! Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt, Alex Moreno ve Mario Rui...

PATRICK VAN AANHOLT

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sol bek operasyonu! Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt, Alex Moreno ve Mario Rui...

ALEX MORENO

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sol bek operasyonu! Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt, Alex Moreno ve Mario Rui...

MARIO RUI

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