Geçtiğimiz günlerde bir diğer sol beki Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan Galatasaray, bu bölgeye bir takviye daha yapacak. İtalyan gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-kırmızılıların sol bek transferi için gündemine aldığı futbolcuları duyurdu. İşte o isimler: