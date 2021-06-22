22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Gedson Fernandes hamlesi!

Cimbom'dan Gedson atağı! Terim ve Rui Costa...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'da , yeni sezon öncesi transfer hamlelerine başladı. Sarı-kırmızılar, geçen sezon devre arasında kadroya katılan için harekete geçti. Bu transfer için Terim'in, bizzat Direktörü olan eski öğrencisi ile görüşecek.

, 'in 1 sene daha kiralanması için girişimde bulunacak. Akşam'ın haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, Direktörü olan eski öğrencisi ile görüşecek.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 'da kiralık olarak forma giyen ve özellikle son haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan genç yıldızın transferi için yoğun çaba sarf edilecek.

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