Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim, yeni sezon öncesi transfer hamlelerine başladı. Sarı-kırmızılar, geçen sezon devre arasında kadroya katılan Gedson Fernandes için harekete geçti. Bu transfer için Terim'in, bizzat Benfica Sportif Direktörü olan eski öğrencisi Rui Costa ile görüşecek.

Fatih Terim, Gedson Fernandes'in 1 sene daha kiralanması için girişimde bulunacak. Akşam'ın haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, Benfica Sportif Direktörü olan eski öğrencisi Rui Costa ile görüşecek.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve özellikle son haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan genç yıldızın transferi için yoğun çaba sarf edilecek.

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