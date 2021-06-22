22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, Burak Elmas başkanlığa seçildi. Seçimin hemen ardından Fatih Terim ile anlaşma sağlandı. Terim, 21 Haziran günü takımın başında ilk idmanına çıktı. Belirlenen rapora göre eksik bölgelere hızlı takviye yapılacak. Galatasaray'ın transfer listesine, Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis gibi isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan 'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan , 'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

ADEM BÜYÜK

Geçtiğimiz sezon başında 'dan Yeni Malatya'ya dönen Adem Büyük, sarı kırmızılı ekibin gündemine yeniden geldi. Bu Sabah Malatya'nın haberine göre; Süper Lig'de bu sezon 34 karşılaşmada 17 gol ve 3 asist yapan Büyük için Galatasaray'ın resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

HENRY ONYEKURU

Geçtiğimiz sezon Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan için harekete geçildi. Ünlü gazeteci Schira, 'ın Onyekuru'nun bir yıl daha kiralanması için Monaco'yla temasa geçtiğini ve oyuncunun satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

SANTIAGO ARZAMENDIA

Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran , sol bek arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Santiago Arzamendia için devreye girdi. Santiago Arzamendia Galatasaray'ın sol bek alternatifleri arasında yerini aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

SERGIO AKIEME

'ın bir diğer sol bek alternatifi de oldu. Sergio Akieme için scout ekibi bir araştırma yapacak. Etkili, gelişime yatkın bir futbolcu arayan Galatasaray, bonservis ile alımı öncelik olarak belirledi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

FLORENTINO LUIS

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Gedson Fernandes'e alternatif olarak düşünülen Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

SOFYAN AMRABAT

Daha önce de gündeme gelen Sofyan Amrabat için tekrar girişimler başlayacak. 24 yaşındaki oyuncu, teknik kalitesi, mücadeleci yapısı ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

KOSTAS FORTOUNIS

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre, 'ın 'in menajeri aracılığıyla Olympiacos'a yaptığı teklifin yeterli bulunmadığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

GIUSEPPE PEZZELLA

Saracchi'nin boşluğunu doldurmak isteyen 'ın sol bek alternatifleri arasında öncelik Giuseppe Pezzella'ya verildi. Giuseppe Pezzella, Parma formasıyla çıktığı 24 maçta 1 gol 4 asist ile oynadı.

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