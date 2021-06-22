Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, Burak Elmas başkanlığa seçildi. Seçimin hemen ardından Fatih Terim ile anlaşma sağlandı. Terim, 21 Haziran günü takımın başında ilk idmanına çıktı. Belirlenen rapora göre eksik bölgelere hızlı takviye yapılacak. Galatasaray'ın transfer listesine, Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis gibi isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
ADEM BÜYÜK
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan Yeni Malatya'ya dönen Adem Büyük, sarı kırmızılı ekibin gündemine yeniden geldi. Bu Sabah Malatya'nın haberine göre; Süper Lig'de bu sezon 34 karşılaşmada 17 gol ve 3 asist yapan Büyük için Galatasaray'ın resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.
HENRY ONYEKURU
Geçtiğimiz sezon Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Henry Onyekuru için harekete geçildi. Ünlü gazeteci Schira, Galatasaray'ın Onyekuru'nun bir yıl daha kiralanması için Monaco'yla temasa geçtiğini ve oyuncunun satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.
SANTIAGO ARZAMENDIA
Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray, sol bek arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Santiago Arzamendia için devreye girdi. Santiago Arzamendia Galatasaray'ın sol bek alternatifleri arasında yerini aldı.
SERGIO AKIEME
Galatasaray'ın bir diğer sol bek alternatifi de Sergio Akieme oldu. Sergio Akieme için scout ekibi bir araştırma yapacak. Etkili, gelişime yatkın bir futbolcu arayan Galatasaray, bonservis ile alımı öncelik olarak belirledi.
FLORENTINO LUIS
Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Gedson Fernandes'e alternatif olarak düşünülen Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.
SOFYAN AMRABAT
Daha önce de gündeme gelen Sofyan Amrabat için tekrar girişimler başlayacak. 24 yaşındaki oyuncu, teknik kalitesi, mücadeleci yapısı ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.
KOSTAS FORTOUNIS
Yunanistan basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'ın Fortounis'in menajeri aracılığıyla Olympiacos'a yaptığı teklifin yeterli bulunmadığı belirtildi.
GIUSEPPE PEZZELLA
Saracchi'nin boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray'ın sol bek alternatifleri arasında öncelik Giuseppe Pezzella'ya verildi. Giuseppe Pezzella, Parma formasıyla çıktığı 24 maçta 1 gol 4 asist ile oynadı.
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