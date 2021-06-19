19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk dünyaevine girdi!
Galatasaray'ın file bekçisi Okan Kocuk, dünyaevine girdi. 25 yaşındaki futbolcu, hayatını Büşra Tüver ile birleştirdi. Galatasaray da resmi sosyal medya hesabından, başarılı eldivene tebrik mesajı yayınladı. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularından Okan Kocuk hayatını Büşra Tüver ile birleştirdi. Galatasaray Spor Kulübü olarak Kocuk çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz" denildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Okan Kocuk, Büşra Tüver ile dünyaevine girdi.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularından Okan Kocuk hayatını Büşra Tüver ile birleştirdi. Galatasaray Spor Kulübü olarak Kocuk çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularından Okan Kocuk hayatını Büşra Tüver ile birleştirdi.— Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 19, 2021
Galatasaray Spor Kulübü olarak Kocuk çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz. pic.twitter.com/jCc6igOeNb
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