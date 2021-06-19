19 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk dünyaevine girdi!

Okan Kocuk dünyaevine girdi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

'ın file bekçisi Okan Kocuk, dünyaevine girdi. 25 yaşındaki futbolcu, hayatını Büşra Tüver ile birleştirdi. Galatasaray da resmi sosyal medya hesabından, başarılı eldivene tebrik mesajı yayınladı. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, " oyuncularından Okan Kocuk hayatını Büşra Tüver ile birleştirdi. olarak Kocuk çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz" denildi. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'ın başarılı kalecisi Okan Kocuk, Büşra Tüver ile dünyaevine girdi.

'nden yapılan açıklamada, " oyuncularından Okan Kocuk hayatını Büşra Tüver ile birleştirdi. olarak Kocuk çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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