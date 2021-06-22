22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi mazbatalarını aldı

Burak Elmas ve yönetimi mazbatalarını aldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz günlerden gerçekleştirilen başkanlık seçimini kazanarak sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olan ve yönetim kurulu saat 11.00'de gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı. ()

'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası mazbata töreni gerçekleştirildi. Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen ve yönetim kurulu üyeleri, saat 11.00'de gerçekleştirecek törenle mazbatalarını aldı.

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