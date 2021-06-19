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GALATASARAY

Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor? (GS haberleri)

Eşref Hamamcıoğlu kimdir?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika Galatasaray haberleri... 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından sosyal medyada en çok konuşulan, arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer aldı. Eşref Hamamcıoğlu'nun serveti, kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler merak konusu oldu. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu 7 Mart 1954, İstanbul doğumludur. Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcıdır. 21. Kurulu Başkanlığını üstlenmiş ve başkanlık seçiminde aday olmuştur. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Paris'te bulunan İktisat okudu. 1994-1998 yılları arasında ve başkanlığında Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında başkanlığında Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi. 8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.

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