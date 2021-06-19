Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor? (GS haberleri)

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu sosyal medyada en çok konuşulan, arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer aldı. Eşref Hamamcıoğlu'nun serveti, kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler merak konusu oldu. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Eşref Hamamcıoğlu başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu 7 Mart 1954, İstanbul doğumludur. Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcıdır. 21. Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığını üstlenmiş ve 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday olmuştur. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesinde İktisat okudu. 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi. 8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.

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