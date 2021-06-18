18 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmeleri tepki çekti

G.Saray'da Ömer ve Emre krizi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'da mevcut yönetiminin Bayram ve ile sözleşmesi uzatması tepkiye neden oldu. Sarı-kırmızılılarda Emre'ye ve Ömer'e yapılan zamlar dikkat çekti. ( haberleri)

Yapılacak seçime 3 gün kala yönetiminin, Bayram ve 'le yeni sözleşme imzalaması eleştiri konusu oldu. Fotomaç'ın haberine göre Özellikle de geçen sezon 2.2 milyon TL alan Emre Taşdemir'in yıllık ücretinin yüzde 100 zam yapılarak 4.4 milyon TL'ye çıkartılması tepki topladı. Geçtiğimiz sezon ligde sadece 9 maçta 513 dakika süre alabilen sol bek, 5 sakatlık yaşadı, 19 maç kaçırdı. 'ın ücreti de yüzde 60 zam yapılarak 4.1 milyon TL'den 6.5 milyon TL'ye çıkarıldı.
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