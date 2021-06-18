18 Haziran 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmeleri tepki çekti
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da mevcut Mustafa Cengiz yönetiminin Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşmesi uzatması tepkiye neden oldu. Sarı-kırmızılılarda Emre'ye ve Ömer'e yapılan zamlar dikkat çekti. (GS spor haberleri)
Yapılacak seçime 3 gün kala Galatasaray yönetiminin, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le yeni sözleşme imzalaması eleştiri konusu oldu. Fotomaç'ın haberine göre Özellikle de geçen sezon 2.2 milyon TL alan Emre Taşdemir'in yıllık ücretinin yüzde 100 zam yapılarak 4.4 milyon TL'ye çıkartılması tepki topladı. Geçtiğimiz sezon ligde sadece 9 maçta 513 dakika süre alabilen sol bek, 5 sakatlık yaşadı, 19 maç kaçırdı. Ömer Bayram'ın ücreti de yüzde 60 zam yapılarak 4.1 milyon TL'den 6.5 milyon TL'ye çıkarıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?