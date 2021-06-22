22 Haziran 2021, Salı
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Sky Sports News'in haberine göre Lazio, oyuncuyla temasa geçti. Van Aanholt'un Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da teklifler aldığı belirtildi.
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Patrick van Aanholt için Lazio devreye girdi!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Patrick van Aanholt için İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun da devreye girdiği öğrenildi. Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. (FB-GS spor haberleri)
Patrick van Aanholt, biten sözleşmesi ile birlikte Haziran ayı sonunda takımı Crystal Palace'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan sol bek için İtalyan ekibi Lazio, devreye girdi.
Sky Sports News'in haberine göre Lazio, oyuncuyla temasa geçti. Van Aanholt'un Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da teklifler aldığı belirtildi.
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