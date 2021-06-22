22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Patrick van Aanholt için Lazio devreye girdi!

F.Bahçe ve G.Saray'a transferde zor rakip!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: ve 'ın gündeminde yer alan Patrick van Aanholt için İtalya Serie A takımlarından 'nun da devreye girdiği öğrenildi. Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. (FB-GS spor haberleri)

, biten sözleşmesi ile birlikte Haziran ayı sonunda takımı 'tan ayrılmaya hazırlanıyor. ve 'ın transfer gündeminde yer alan sol bek için ekibi , devreye girdi.

'in haberine göre Lazio, oyuncuyla temasa geçti. Van Aanholt'un Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da teklifler aldığı belirtildi.


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