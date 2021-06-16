16 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti!

G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. ’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde dayanıklılık koşuları yapıldı. Sezon sonu itibarıyla kamplarına katılan, izinli olan ve tedavileri süren oyuncular idmanda yer almadı. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde dayanıklılık koşuları yapıldı. Sezon sonu itibarıyla kamplarına katılan, izinli olan ve tedavileri süren oyuncular idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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