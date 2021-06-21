Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Listedeki isimler için temaslara başlayan sarı-kırmızılılarda Yunan yıldız Kostas Fortounis ön plana çıktı. 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Olympiakos'a teklifin yapıldığı iddia edildi.