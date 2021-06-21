Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın talip olduğu Kostas Fortounis için karar verildi!
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Yunan yıldız Kostas Fortounis'i gündemine almıştı. 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Olympiakos'a teklif yapıldığı öğrenildi. Olympiakos'un, 28 yaşındaki oyuncu için cevabı ise belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Listedeki isimler için temaslara başlayan sarı-kırmızılılarda Yunan yıldız Kostas Fortounis ön plana çıktı. 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Olympiakos'a teklifin yapıldığı iddia edildi.
TEKLİF YETERLİ BULUNMADI!
Galatasaray'ın, menajerler aracılığıyla transfer hamlesinde bulunduğu belirtildi. Yunan medyasında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Fortounis'in menajeri aracılığıyla Olympiacos'a yaptığı teklifin yeterli bulunmadığı belirtildi.
OLYMPIAKOS 10 MİLYON EURO BEKLİYOR!
Olympiakos'un Fortounis'in satışına sıcak baktığı fakat bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro beklediği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Olympiacos formasıyla ligde 24 maça çıkan Fortounis, 7 gol ve 11 asistlik katkı verdi.
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