21 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın talip olduğu Kostas Fortounis için karar verildi!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Yunan yıldız Kostas Fortounis'i gündemine almıştı. 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Olympiakos'a teklif yapıldığı öğrenildi. Olympiakos'un, 28 yaşındaki oyuncu için cevabı ise belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın talip olduğu Kostas Fortounis için karar verildi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

'da teknik direktör 'in yeniden takımın başına geçmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Listedeki isimler için temaslara başlayan sarı-kırmızılılarda yıldız ön plana çıktı. 28 yaşındaki futbolcu için kulübü 'a teklifin yapıldığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın talip olduğu Kostas Fortounis için karar verildi!

TEKLİF YETERLİ BULUNMADI!

'ın, menajerler aracılığıyla transfer hamlesinde bulunduğu belirtildi. medyasında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Fortounis'in menajeri aracılığıyla 'a yaptığı teklifin yeterli bulunmadığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın talip olduğu Kostas Fortounis için karar verildi!

OLYMPIAKOS 10 MİLYON EURO BEKLİYOR!

'un Fortounis'in satışına sıcak baktığı fakat bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro beklediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın talip olduğu Kostas Fortounis için karar verildi!

Geçtiğimiz sezon formasıyla ligde 24 maça çıkan Fortounis, 7 gol ve 11 asistlik katkı verdi.

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