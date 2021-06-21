Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da başkanlığa Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından yeniden takımın başına geçen Fatih Terim, Florya'ya gelerek antrenmana çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından tecrübeli çalıştırıcının antrenman esnasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. (GS spor haberi)
Galatasaray'da gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası oyların 1.541'ini toplayan Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı oldu. Elmas, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile devam etmek istediklerini belirtirken, göreve gelir gelmez deneyimli çalıştırıcının yeniden takımın başına getirildiğini duyurdu.
31 Mayıs'ta sona eren sözleşmesinin ardından yeniden Florya'ya dönen Fatih Terim, takımın başında yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Terim'in antrenman esnasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Home Sweet Home (Evim Güzel Evim)" notunu düştü.
Galatasaray'ın Twitter hesabından paylaşılan bu fotoğraf, kısa süre içerisinde on binlerce etkileşim aldı.
İşte o paylaşım:
Home Sweet Home 💛❤️ #İlkGünküGibi pic.twitter.com/pZTiPiBKCz— Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 21, 2021
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