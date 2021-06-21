21 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

G.Saray'dan Fatih Terim paylaşımı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlığa 'ın seçilmesinin ardından yeniden takımın başına geçen , 'ya gelerek antrenmana çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından tecrübeli çalıştırıcının antrenman esnasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. ()

'da gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası oyların 1.541'ini toplayan , sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı oldu. Elmas, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda teknik direktörlük görevi için ile devam etmek istediklerini belirtirken, göreve gelir gelmez deneyimli çalıştırıcının yeniden takımın başına getirildiğini duyurdu.

31 Mayıs'ta sona eren sözleşmesinin ardından yeniden 'ya dönen Fatih Terim, takımın başında yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Terim'in antrenman esnasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Home Sweet Home (Evim Güzel Evim)" notunu düştü.

Galatasaray'ın hesabından paylaşılan bu fotoğraf, kısa süre içerisinde on binlerce etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

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