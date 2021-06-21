21 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ten Fatih Terim paylaşımı!

Alpaslan Öztürk'ten Fatih Terim paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

'ın yeni transferi 'ten flaş bir paylaşım geldi. Sezonun bitmesiyle 'deki sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'la anlaşan Alpaslan, resmi sosyal medya hesabından 'in yeniden takımın başına geçmesi ile ilgili bir mesaj yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

27 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Teknik Direktör ile idmandan bir fotoğrafını paylaştı.

Alpaslan, yayınladığı fotoğrafta "Bismillahirrahmanirrahim" mesajını yazdı.

İşte Alpaslan'ın paylaşımı:

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