21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ten Fatih Terim paylaşımı!
Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ten flaş bir paylaşım geldi. Sezonun bitmesiyle Göztepe'deki sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'la anlaşan Alpaslan, resmi sosyal medya hesabından Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçmesi ile ilgili bir mesaj yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
27 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim ile idmandan bir fotoğrafını paylaştı.
Alpaslan, yayınladığı fotoğrafta "Bismillahirrahmanirrahim" mesajını yazdı.
İşte Alpaslan'ın paylaşımı:
#Bismillahirrahmanirrahim pic.twitter.com/CsalHafyRL— Alpaslan Öztürk (@Ozturk5Alpaslan) June 21, 2021
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