Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!
Son dakika Galatasaray spor haberleri: Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim, yeniden takımın başına getirildi. Başkan Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli çalıştırıcının Florya'ya geleceğini duyururken, sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından da Fatih Terim paylaşımı geldi. (GS spor haberi)
Galatasaray'da pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası Burak Elmas, oyların 1.541'ini toplayarak sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı seçildi. Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından merak edilen konulardan biriyse Fatih Terim'in takımdaki geleceği olmuştu.
Seçimlerden önce tecrübeli çalıştırıcıyla yola devam etmek istediklerini açıklayan Burak Elmas, pazar günü yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile yola devam edeceklerini duyurdu.
Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı da sabah saatlerinde Fatih Terim'in bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa "Günaydın Galatasaray Ailesi #İlkGünküGibi" notu düşüldü.
İşte o paylaşım:
Günaydın #Galatasaray Ailesi #İlkGünküGibi pic.twitter.com/mvfuDyimIS— Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 21, 2021
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