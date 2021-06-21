21 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör , yeniden takımın başına getirildi. Başkan Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli çalıştırıcının 'ya geleceğini duyururken, sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından da Fatih Terim paylaşımı geldi. ( haberi)

'da pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası , oyların 1.541'ini toplayarak sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı seçildi. Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından merak edilen konulardan biriyse 'in takımdaki geleceği olmuştu.

Seçimlerden önce tecrübeli çalıştırıcıyla yola devam etmek istediklerini açıklayan Burak Elmas, pazar günü yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Galatasaray'ın resmi hesabı da sabah saatlerinde Fatih Terim'in bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa "Günaydın Galatasaray Ailesi #İlkGünküGibi" notu düşüldü.

İşte o paylaşım:

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