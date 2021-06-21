Ünlü işadamı ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkan seçildikten sonra ilk röportajını Sabah'a verdi. Elmas, Türk futbolu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar;

GALATASARAY'A BAŞKAN SEÇİLDİNİZ NELER HİSSEDİYORSUNUZ?

Mali açıdan birçok takım zor bir süreçten geçiyor. Ben kulübün en sancılı döneminde adaylığımı açıkladım ve seçildim. Galatasaray için her türlü mücadeleyi vermeye hazırım. Galatasaray'ı birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışla yöneteceğim. Seçim döneminde verdiğim bütün sözleri yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Galatasaray'daki bütün dargınlıkları geride bırakacağım. Mazbatayı aldıktan sonra transfer çalışmalarına da başlayacağım.

SİZ YILLARDIR GALATASARAY'DA YÖNETİCİLİK YAPTINIZ. TÜRK FUTBOLUNUN GELDİĞİ NOKTAYI NASIL BULUYORSUNUZ?

20'li yaşlarımdan beri Galatasaray'da yöneticilik yaptım. Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya ancak çözüm üretilmiyor. Futbolumuz ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Kulüp başkanları da bu durumu kendi başarısızlıklarını saklamak için araç olarak kullanıyor. Mesela, hakemlerden herkes şikayetçi ama bu konuya dair başkanlar çözüm üretmiyor. Kişilere eleştiri yapmak yerine sistemdeki sorunları çözmeye yönelik adımlar atılmalı.

GALATASARAY'IN BAŞARILI BAŞKANI FARUK SÜREN'İN DE KIZIYLA EVLİSİNİZ. SÜREN SİZE DESTEK OLUYOR MU?

Faruk Süren sayesinde genç yaşımda kulüpte yöneticilik yapma şansım oldu. Ondan çok şey öğrendim. Bugün aday olup başkan seçildiysem onun bana açtığı yol sayesindedir. Faruk Bey kulüp için çok önemli değişimler yaptı. Galatasaray'da yöneticilik yaptığım dönemde eşim Yelda ile tanıştık. Faruk Bey'den de uzun süre saklamıştık görüştüğümüzü. Bizim ilişkimiz olduğunu gazeteden öğrenmişti. Kendisini hem kayınpederim hem de başkanım olarak çok sevip, sayarım. Ama bu dönemde ekibimle aday oldum, kendisinin bilgi ve tecrübesinden istifade ediyorum.

GALATASARAY BU SEZON HEM HAKEMLERDEN, HEM DE FATİH TERİM'E VERİLEN CEZALARDAN ŞİKAYETÇİYDİ...

Türkiye'de en kolay ceza verilebilen takım Galatasaray ve Fatih Terim bence. Fatih Terim ve Galatasaray son 20 senede çok başarılı oldu. Ülkemizde ne yazık ki başarılı olanı aşağıya çekmek için uğraşanlar oluyor. Fatih Terim demek Galatasaray demektir. Fatih Terim'e saldırmak demek bence Galatasaray'a saldırmak demektir. TFF'deki karar verme mekanizmasında da takımdaşlık sürüyor maalesef. Federasyonun birinci görevi futbolumuzun değerini yükseltmek olmalı. Yani belli takımları korumak adına Galatasaray'a orantısız cezalar vermek olmamalı. Terim'e bilinçli olarak çok ciddi cezalar verildi. Büyük bir haksızlıktır bu.

TÜRKİYE'NİN FUTBOLA YÖNELİK YATIRIMLARINI NASIL BULUYORSUNUZ?

Devletimiz çok büyük yatırımlar yaptı futbola. O kadar güzel tesisler yapıldı ki... Başkan Erdoğan futbola çok önem veriyor ve sorunlarıyla da ilgileniyor. Tesis, alt yapı açısından çok önemli yatırımlar yapıldı. Anadolu'nun her yerine son derece modern statlar yapıldı. Futbolumuz da Başkan Erdoğan'ın bu yatırımlarına yakışır şekilde olmalı.

FUTBOL-SİYASET İLİŞKİSİ HER DÖNEM TARTIŞILAN BİR KONU. SİZ NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Futbolda güç elde etmek isteyen belli odaklar her zaman oldu. Bu odaklar zaman zaman siyasetçilerin haberi olmadan onların adını kullanarak konum elde etmeye çalışıyor. Futbolumuza böyle odaklar zarar veriyor. Futbol dünyası mutlaka bu odaklardan temizlenmeli. Futbolu bu kadar seven ve destekleyen Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola zarar verecek hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum.

ARDA TURAN İÇİN NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Arda, her şeyden önce çok iyi bir Galatasaraylı. Gençlik döneminde hataları oldu. Ama şunu da unutmamak lazım; Arda çok genç yaşta büyük bir üne ve paraya sahip olduğu için hatalar da yaptı. Bunu da hoş görmek lazım. Olgunlaştıkça da bu hatalarından ders çıkardı. Arda, Galatasaray'a tekrar gelmek için çok uğraştı. Galatasaray'ın ona sahip çıkması gerekirdi. Neyse ki kulüp bu hatasından döndü. Şimdi ise son derece başarılı şekilde futbol hayatına devam ediyor.

İŞADAMI OLARAK TÜRKİYE EKONOMİSİNİ NASIL BULUYORSUNUZ?

Dünya zor bir süreçten geçiyor. Pandemi her ülkenin ekonomisini olumsuz etkiledi. Bize de olumsuz yansıması oldu elbette. Ama ben ülkemizin ekonomisinden umutluyum. Umutlu olmasam zaten Galatasaray'a başkanlık için adaylığımı açıklamazdım. Biz çok dinamik ve savaşçı bir ülkeyiz. Zorluklarla mücadelesini her zaman kararlı biçimde yapan bir ülkeyiz. Ülkemize güvenim tam.

TERİM'E BİLİNÇLİ CEZA VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZÜ SÖYLEDİNİZ. NEDEN?

Terim başarılarından dolayı Türk futbolu üzerinde ağırlığı olan bir isim. Onun kariyerinden kaynaklı kazandığı güçten rahatsız olanlar var. Terim'in gücünü aşağıya çekmek için böyle cezalar veriliyor. TFF kulüplere rağmen futbolu yönetiyor. Nihat Özdemir ne yazık ki kontrolü tam elinde tutamıyor. Kendi kurullarına hakim olamıyor; ne Merkez Hakem Kurulu'na, ne disiplin kuruluna ne de tahkim kuruluna. Bazı grupların baskısına karşı direnç göstermiyor. Galatasaray'a yönelik haksızca cezalar veriliyor, bunu herkes görüyor zaten.

GALATASARAY İLE FETÖ İLİŞKİSİ BİR DÖNEM ÇOK KONUŞULMUŞTU. SİZ NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Terör örgütü ile Galatasaray'ı ilişkilendirmek bence büyük bir terbiyesizliktir. Galatasaray son derece devletine, ülkesine bağlı bir kulüptür. Asla böyle bir ilişkiyi kabul etmeyiz, Galatasaray'a hakaret sayarım. Kulübümüzün hiçbir zaman devletine ihanet edenlerle işi de, ilişkisi de olmaz. Biz asla böyle hain yapılara müsaade etmeyiz. FETÖ ile Galatasaray'ı yan yana getirmek bile büyük bir ahlaksızlıktır.

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