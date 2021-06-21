21 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminin mazbataları alacağı tarih belli oldu!

Burak Elmas ve yönetiminin mazbataları alacağı tarih belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

'da, 'ın başkan seçilmesinin ardından mazbataların verileceği tarih de belli oldu. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları 22 Haziran 2021 Salı günü saat 11.00’da Basın Salonu’nda verilecektir" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'dan yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 82. Maddesi gereği, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları 22 Haziran 2021 Salı günü saat 11.00'da Basın Salonu'nda verilecektir" denildi.

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