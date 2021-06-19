Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, Finansal Fair Play'in kalkmasıyla transfer dönemi için rahat bir nefes aldı. Harcama limitlerinin de açıklanmasının ardından yeni başkan ve ekibinin eli rahat olacak. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan futbolcular arasında Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente gibi isimler de yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

BARIŞ ALPER YILMAZ Kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın uzun zamandır gündeminde yer alan, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz için temaslar sürüyor.

HIDEMASA MORITA Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, orta sahada alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Aytaç Kara'nın ardından Hidemasa Morita, Galatasaray'ın gündeminde yer aldı.

ALI MUHAMMET AL MUSRATI Orta saha için mutlaka transfer gerçekleştirecek olan Aslan'ın Braga'dan Libyalı Ali Muhammet Al Musrati'yi istediği ifade edildi. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için Braga'ya fiyat sordu.

ALEX MORENO Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Alex Moreno, kulübü Real Betis'e rest çekti. 28 yaşındaki İspanyol sol bekin, "Bırakın Galatasaray'a gideyim" dediği iddia edildi.

KONRAD DE LA FUENTE Galatasaray, fırsat transferleri için girişimlerine devam ediyor. Barcelona'nın A Takımı'na katılmak için fırsat kollayan Konrad de la Fuente'yi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. 19 yaşındaki sol açık için Barcelona ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.

PATRICK VAN AANHOLT İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan van Aanholt'a Galatasaray'ın ilgisi sürüyor. Yakın dönemde Hollandalı yıldızın Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig, İtalya ve İspanya'daki kulüplerden de ilgi olduğu belirtildi.