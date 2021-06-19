19 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, Finansal Fair Play'in kalkmasıyla transfer dönemi için rahat bir nefes aldı. Harcama limitlerinin de açıklanmasının ardından yeni başkan ve ekibinin eli rahat olacak. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan futbolcular arasında Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente gibi isimler de yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın uzun zamandır gündeminde yer alan, forması giyen için temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

HIDEMASA MORITA

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, orta sahada alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Aytaç Kara'nın ardından Hidemasa Morita, Galatasaray'ın gündeminde yer aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

ALI MUHAMMET AL MUSRATI

Orta saha için mutlaka transfer gerçekleştirecek olan Aslan'ın Braga'dan Libyalı Ali Muhammet Al Musrati'yi istediği ifade edildi. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için Braga'ya fiyat sordu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

ALEX MORENO

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Alex Moreno, kulübü Real Betis'e rest çekti. 28 yaşındaki İspanyol sol bekin, "Bırakın Galatasaray'a gideyim" dediği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

KONRAD DE LA FUENTE

Galatasaray, fırsat transferleri için girişimlerine devam ediyor. Barcelona'nın A Takımı'na katılmak için fırsat kollayan 'yi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. 19 yaşındaki sol açık için Barcelona ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

PATRICK VAN AANHOLT

İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan van Aanholt'a Galatasaray'ın ilgisi sürüyor. Yakın dönemde Hollandalı yıldızın Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig, İtalya ve İspanya'daki kulüplerden de ilgi olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

EREN DİNKÇİ

Cimbom, Almanya ikinci ligi Regionalliga'da çıktığı 8 maçta attığı 7 golle patlama yapan Eren Dinkçi'yi gündemine aldı. Stuttgart ve Feyenoord da Eren Dinkçi'yle birlikte anılıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

JACOB MURPHY

Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen için girişimlere başladı. Sözleşmesi sona erecek olan Murphy ve menajeriyle görüşmeler sürüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk kimdir?
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kimdir?
G.Saray'a Feghouli müjdesi! Resmi teklif... G.Saray'a Feghouli müjdesi! Resmi teklif...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör