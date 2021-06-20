20 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!

Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika haberleri: Galatasaray'da seçimlerin ardından 'ın başkan olmasıyla birlikte yeniden sarı-kırmızılı takımın başına geçen , sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. ( haberi)

'da pazar günü gerçekleştirilen kongrede , oyların 1.541'ini toplayarak sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olmuştu. Elmas'ın başkan olmasıyla birlikte sözleşmesi biten teknik direktör 'in takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

Seçimlerden önce yaptığı açıklamalarda deneyimli çalıştırıcı ile yola devam etmek istediklerini söyleyen Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih Terim'in pazartesi günü Florya'da takımın başında olacağını belirtti.

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Tecrübeli teknik adam da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla geri dönüşünü duyurarak "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" ifadelerini kullandı. Terim'in paylaşımı saat 19.05'te yapması ise dikkat çekti.

GALATASARAY'DAN YANIT GELDİ

Galatasaray Kulübü de, resmi Twitter hesabından Fatih Terim'in paylaşımını alıntılayarak "İlk günkü gibi hocam..." yanıtını verdi.

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