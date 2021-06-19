19 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Alex Moreno'dan Galatasaray resti! Kulübünden transfer için izin istedi

Galatasaray, Marcelo Saracchi'den boşalan sol bek bölgesi için gündemine birkaç oyuncu almıştı. Sarı-kırmızılı takımın adayları arasında yer alan Alex Moreno, Cimbom ile prensip anlaşmasına vardı ve kulübünden transferi için izin istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Alex Moreno'dan Galatasaray resti! Kulübünden transfer için izin istedi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.06.2021

yönetiminin geçtiğimiz haftalarda el sıkıştığı , kulübünden ayrılmak için izin istedi. Fotomaç'ın haberine göre; 28 yaşındaki İspanyol sol bekin, "Bırakın Galatasaray'a gideyim" dediği iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulübün 1 yıllığına kiralamak için teklif yaptığı belirtilirken, kontrata satın alma opsiyonu koyulduğunu ancak "Zorunlu" ibaresinin yer almadığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Alex Moreno'dan Galatasaray resti! Kulübünden transfer için izin istedi

Teklifin masada olduğu ve son kararı Real Betis yönetiminin vereceği öğrenildi. Leipzig'den 1.5 sezonluğuna kiralanan sık sık sakatlandığı için Uruguaylı sol bekle yollar ayrılmıştı. yönetimi geçtiğimiz günlerde Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesini yenilemişti.

Son dakika spor haberleri: Alex Moreno'dan Galatasaray resti! Kulübünden transfer için izin istedi

Ancak ilk 11'de oynayacak A sınıfı bir sol bekin transfer edilmesine kesin gözle bakılıyor. Betis ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Moreno geçen sezon 25 maçta forma giydi, 2 asist yaptı. 2019'da Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Son dakika spor haberleri: Alex Moreno'dan Galatasaray resti! Kulübünden transfer için izin istedi

VAN AANHOLT BEĞENİLDİ

Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve ismi ile anılan Patrick van Aanholt, EURO 2020'deki performansıyla beğenildi. Hollanda Milli Takımı'nın sol bekinde görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, 3-2 kazanılan Ukrayna ve 2-0 biten Avusturya maçlarında görev yaptı. İki karşılaşmada da 65'er dakika süre bulan Aanholt'un transferi turnuvanın ardından sonuçlanabilir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Büyük gün geldi çattı! G.Saray yeni başkanını seçiyor Büyük gün geldi çattı! G.Saray yeni başkanını seçiyor
Cengiz müjdeyi verdi! FFP'den çıkış yaptık Cengiz müjdeyi verdi! "FFP'den çıkış yaptık"
Mustafa Cengiz desteklediği adayı açıkladı! Mustafa Cengiz desteklediği adayı açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör