Son dakika spor haberleri: Alex Moreno'dan Galatasaray resti! Kulübünden transfer için izin istedi

Ancak ilk 11'de oynayacak A sınıfı bir sol bekin transfer edilmesine kesin gözle bakılıyor. Betis ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Moreno geçen sezon 25 maçta forma giydi, 2 asist yaptı. 2019'da Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.