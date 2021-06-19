Son dakika spor haberleri: Alex Moreno'dan Galatasaray resti! Kulübünden transfer için izin istedi
Galatasaray, Marcelo Saracchi'den boşalan sol bek bölgesi için gündemine birkaç oyuncu almıştı. Sarı-kırmızılı takımın adayları arasında yer alan Alex Moreno, Cimbom ile prensip anlaşmasına vardı ve kulübünden transferi için izin istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz haftalarda el sıkıştığı Alex Moreno, kulübünden ayrılmak için izin istedi. Fotomaç'ın haberine göre; 28 yaşındaki İspanyol sol bekin, "Bırakın Galatasaray'a gideyim" dediği iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulübün 1 yıllığına kiralamak için teklif yaptığı belirtilirken, kontrata satın alma opsiyonu koyulduğunu ancak "Zorunlu" ibaresinin yer almadığı ifade edildi.
Teklifin masada olduğu ve son kararı Real Betis yönetiminin vereceği öğrenildi. Leipzig'den 1.5 sezonluğuna kiralanan Marcelo Saracchi sık sık sakatlandığı için Uruguaylı sol bekle yollar ayrılmıştı. Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesini yenilemişti.
Ancak ilk 11'de oynayacak A sınıfı bir sol bekin transfer edilmesine kesin gözle bakılıyor. Betis ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Moreno geçen sezon 25 maçta forma giydi, 2 asist yaptı. 2019'da Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
VAN AANHOLT BEĞENİLDİ
Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve ismi Galatasaray ile anılan Patrick van Aanholt, EURO 2020'deki performansıyla beğenildi. Hollanda Milli Takımı'nın sol bekinde görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, 3-2 kazanılan Ukrayna ve 2-0 biten Avusturya maçlarında görev yaptı. İki karşılaşmada da 65'er dakika süre bulan Aanholt'un transferi turnuvanın ardından sonuçlanabilir.
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