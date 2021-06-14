14 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ilk idmanlarına çıktılar

Alpaslan mesajı verdi! Bitmiyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberleri: Gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen 'da yeni transferler ve sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanlarına çıktılar. ( haberleri)

Göztepe ile yollarını ayırmasının ardından kadrosuna kattığı , sosyal medya hesabından paylaşımda bulnudu. Alpaslan, Galatasaray müzesini gezdiği esnada paylaştığı fotoğrafa "Gez gez bitmiyor maşallah" yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alpaslan Öztürk, sarı kırmızılı kulübün müzesini gezdiği esnada bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray müzesindeki kupalara atıfta bulunarak "Gez gez bitmiyor maşallah" dedi.

İLK İDMANLARINA ÇIKTILAR

Öte yandan Galatasaray topbaşı yaptı. Yeni transferler Alpaslan Öztürk ve da, 'daki idmanda yer aldı.

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