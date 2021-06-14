Son dakika spor haberleri: Gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da yeni transferler Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanlarına çıktılar. (GS spor haberleri)

Galatasaray Göztepe ile yollarını ayırmasının ardından kadrosuna kattığı Alpaslan Öztürk, sosyal medya hesabından paylaşımda bulnudu. Alpaslan, Galatasaray müzesini gezdiği esnada paylaştığı fotoğrafa "Gez gez bitmiyor maşallah" yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alpaslan Öztürk, sarı kırmızılı kulübün müzesini gezdiği esnada bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray müzesindeki kupalara atıfta bulunarak "Gez gez bitmiyor maşallah" dedi.

İLK İDMANLARINA ÇIKTILAR



Öte yandan Galatasaray topbaşı yaptı. Yeni transferler Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara da, Florya'daki idmanda yer aldı.

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