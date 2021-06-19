Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından sarı-kırmızlı kulübün yeni başkanı Burak Elmas oldu. Galatasaray'da yeni başkanın belli olmasının ardından sözleşmesi biten Fatih Terim ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı merak konusu oldu. İşte Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın seçim öncesi Fatih Terim ile ilgili açıklamaları... (GS spor haberi)

Sezonun sona ermesinin ardından seçimli genel kurula giden Galatasaray'da başkanlık seçimi Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Metin Öztürk ve Yiğit Şardan'ın adaylığını koyduğu seçimlerde Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı oldu.

Galatasaray'da yeni başkanın belli olmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in geleceği merak konusu oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, 31 Mayıs'ta biten sözleşmesinin ardından kulüpten ayrılmış ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan Cimbom'da takım yardımcı antrenör Selçuk İnan'a emanet edilmişti.

"FATİH TERİM İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlık seçiminden önce A Spor'a yaptığı açıklamada Fatih Terim ile ilgili "Bazen 'Fatih Terim ile çalışacak mısınız?' sorusu soruluyor. Aslında bu soru 'Galatasaray'ın futbol stratejisini uygulamak için hangi teknik direktörle çalışacaksınız?' şeklinde olmalı. Bizim kararımız çok net, teknik direktör olarak Fatih Terim ile çalışmak istiyoruz ama onun isteğini bilmiyoruz henüz görüşmedik. Kendisiyle göreve geldiğimiz takdirde görüşeceğiz. Görüşme neticesinde kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da yeni yönetimin önümüzdeki günlerde teknik direktör Fatih Terim ile yeni sözleşme konusunda bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adamla anlaşma sağlanması halinde Terim, 21 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında takımın başında çıkacak.

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