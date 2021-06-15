15 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: O detay ortaya çıktı! Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzattı çünkü...

Teknik direktör belirsizliği ve seçim sürecine rağmen Galatasaray, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Marcao ile mukavelesini yüzde 50 zam yaparak 2024 yılına kadar uzatmıştı. Sarı-kırmızılıların bu hamlesinin nedeni belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: O detay ortaya çıktı! Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzattı çünkü...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

, 19 Haziran'da başkanını seçtikten sonra ilk olarak teknik direktör Fatih Terim'in durumu netlik kazanacak. Yeni yönetim, Terim meselesine olumlu ya da olumsuz noktayı koyduktan sonra da konusunda kararını verecek. Sözleşmesi yeni uzatılan Brezilyalı stopere Rusya'dan 4 ayrı teklifin geldiği ortaya çıktı. Spartak Moskova, CSKA Moskova, Dinamo Moskova ve Zenit'in aralarında bulunduğu Rus kulüplerinin Marcao ile ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: O detay ortaya çıktı! Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzattı çünkü...

'SEÇİM VAR' DEYİP PAZARLIK YAPMADILAR

Sabah'ın haberine göre; Bu gelişmelerden haberdar olan sarı-kırmızılı yetkililer de hızlı davrandı ve 'nun 1 yıl kalan sözleşmesini yüzde 50 zamla 2024'e kadar uzattı. Yeni seçilecek başkan ve yönetim, Rusya'da ciddi piyasası bulunan 25 yaşındaki solak stoperi için kararını verecek. Mevcut yönetim, Marcao'nun bonservis fiyatını soran Ruslar'a seçimi gerekçe göstererek cevap vermedi ve pazarlığa oturmadı.

Son dakika transfer haberleri: O detay ortaya çıktı! Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzattı çünkü...

15 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR

Geride kalan sezonda 42 maça çıkan ve performansıyla 'ın en iyilerinden olan 1996 doğumlu Brezilyalı savunmacıya 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor. Roma geçen sezon 13 milyon Euro'yu gözden çıkarsa da satılmamıştı.

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