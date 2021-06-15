Son dakika transfer haberleri: O detay ortaya çıktı! Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzattı çünkü...

'SEÇİM VAR' DEYİP PAZARLIK YAPMADILAR

Sabah'ın haberine göre; Bu gelişmelerden haberdar olan sarı-kırmızılı yetkililer de hızlı davrandı ve Marcao'nun 1 yıl kalan sözleşmesini yüzde 50 zamla 2024'e kadar uzattı. Yeni seçilecek başkan ve yönetim, Rusya'da ciddi piyasası bulunan 25 yaşındaki solak stoperi için kararını verecek. Mevcut yönetim, Marcao'nun bonservis fiyatını soran Ruslar'a seçimi gerekçe göstererek cevap vermedi ve pazarlığa oturmadı.