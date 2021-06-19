19 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk ve Abdurrahim Albayrak salonu terk etti!

Metin Öztürk ve Abdurrahim Albayrak seçim bitmeden salonu terk etti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

'da olağan seçimli genel kongre sona erdi. Saat 10.00 ile 15.00 arasında 4 bin 731 kişi oy kullandı. Sayım sırasında 16. sandığın açılmasının ardından başkan adayı ve gri listede başkan adayı 'ın listesindeki , ve 'nu tebrik ederek salondan ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'ın 'nda başkanlık yarışında olan , 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından ve ile selamlaşarak salondan ayrıldı.

Galatasaray'ın 38. başkanının belli olacağı Olağan Genel Kurulu'nda, oy sayımı işlemi sürerken, adaylardan Metin Öztürk, 16. sandığın sonuçlarının açıklanmasının ardından 'dan ayrıldı. Öztürk, salondan çıkarken; başkanlık yarışında bulunduğu Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile tokalaştı.

Öte yandan diğer bir aday olan 'ın ekibinde yer alan da 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının arından, salondan ayrıldı.

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