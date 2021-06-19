Galatasaray'da olağan seçimli genel kongre sona erdi. Saat 10.00 ile 15.00 arasında 4 bin 731 kişi oy kullandı. Sayım sırasında 16. sandığın açılmasının ardından başkan adayı Metin Öztürk ve gri listede başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'nu tebrik ederek salondan ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışında olan Metin Öztürk, 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile selamlaşarak salondan ayrıldı.

Galatasaray'ın 38. başkanının belli olacağı Olağan Genel Kurulu'nda, oy sayımı işlemi sürerken, adaylardan Metin Öztürk, 16. sandığın sonuçlarının açıklanmasının ardından Genel Kurul'dan ayrıldı. Öztürk, salondan çıkarken; başkanlık yarışında bulunduğu Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile tokalaştı.

Öte yandan diğer bir aday olan Yiğit Şardan'ın ekibinde yer alan Abdurrahim Albayrak da 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının arından, salondan ayrıldı.

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