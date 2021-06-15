15 Haziran 2021, Salı
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a sürpriz teklif!
Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Muslera ve Marcao ile sözleşme yenilemiş; Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü de renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılılarda Oğulcan Çağlayan'a ise sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'a hiç beklemediği bir yerden teklif geldi. Standard Liege'in başına sportif direktör olarak geçen sarı-kırmızılılarda da bir süre futbol oynayan Mbo Mpenza'nın, Oğulcan için Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Mpenza'nın nasıl bir teklif sunduğu hakkında bilgi verilmezken seçim sonrası görüşmelerin derinleştirileceği ifade edildi.
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