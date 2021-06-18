18 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Eren Dinkçi harekatı! 8 maçta 7 gol...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da forvet bölgesi için flaş bir isim ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar, Falcao ve Mohammed'in yanına bir isim daha katmak istiyor. Diagne'yi tekrar kiralamak isteyen Galatasaray son olarak Almanya ikinci ligi Regionalliga'da çıktığı 8 maçta attığı 7 golle patlama yapan Eren Dinkçi'yi gündemine aldı. (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Eren Dinkçi harekatı! 8 maçta 7 gol...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.06.2021

Yabancı sayısının düşmesiyle yerli sayısını artırmak isteyen 'ın yeni hedefi ...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Eren Dinkçi harekatı! 8 maçta 7 gol...

Sarı-kırmızılı ekip geçen sezon sakatlıkları nedeniyle Radamel 'dan yararlanamadı. Mbaye Diagne'nin yeniden kiralanması gündemde...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Eren Dinkçi harekatı! 8 maçta 7 gol...

Fotomaç'ın haberine göre Mohamed'in de istikrarsız görüntüsü nedeniyle forvete takviye yapmak için de kollar sıvandı. , 'da çıktığı 8 maçta attığı 7 golle patlama yapan Eren'i gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Eren Dinkçi harekatı! 8 maçta 7 gol...

A TAKIMA ALINDI
19 yaşındaki gurbetçi futbolcu, formasıyla alt ligdeki performansının ardından hemen A takıma dahil edildi. Ancak 'da aynı performansını sürdüremedi. Bu kez 8 maçta bir gol attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Eren Dinkçi harekatı! 8 maçta 7 gol...

Almanlar tecrübe kazanması için Eren'i kiralamaya sıcak bakarken da genç yıldızı, isteyen takımlar arasına dahil oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Eren Dinkçi harekatı! 8 maçta 7 gol...

Sarı-kırmızılı kulüp ile birlikte ve da 'yle birlikte anılıyor. , Eren üzerinden transferi bitirmeye çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Eren Dinkçi harekatı! 8 maçta 7 gol...

POTANSİYELİ YÜKSEK
'dan Echo-24, 'in ilgi çekici yeteneği için ciddi bir rekabet yaşandığını yazdı.
Haberde, "'da parlayan 19 yaşındaki oyuncu 'da aynı performansını sürdüremedi. Ama potansiyeli onu devlerin gözdesi haline getirdi" denildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Eren Dinkçi harekatı! 8 maçta 7 gol...

Türkiye'de oynamak isteyen Eren'in 'ın kendisiyle ilgilenmesinden çok memnun olduğu belirtildi. Halil Dervişoğlu'nu kiralaması zor görünen Galatasaray, için şartları zorlayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Eren Dinkçi harekatı! 8 maçta 7 gol...

Genç yıldız, santrafor bölgesinin yanı sıra kanat forvet olarak da görev yapabiliyor. U19 Milli Takımı'na da çağrılmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da Ömer ve Emre krizi! G.Saray'da Ömer ve Emre krizi!
G.Saray'a Mohamed piyangosu! Bedava... G.Saray'a Mohamed piyangosu! Bedava...
Cimbom'da maaş krizi! İsyan bayrağını çektiler Cimbom'da maaş krizi! İsyan bayrağını çektiler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör