17 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'nın genç ismi Galatasaray'a! Görüşmelere başlandı

Seçim sürecindeki Galatasaray, takımdan ayrılmadan önce transfer listesini oluşturan Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasında Gedson Fernandes'i kiralayarak parlatan sarı-kırmızılı takım, şimdi de Barcelona'nın genç yıldızına kancayı taktı ve İspanyol ekibiyle görüşmelere başladı. Fakat Cimbom'a bu transferde büyük takımlar da rakip oldu. İşte o futbolcu ve son detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'nın genç ismi Galatasaray'a! Görüşmelere başlandı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Geçen sezon 'dan 'i kiralayarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray yeni hedefini belirledi.

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'nın genç ismi Galatasaray'a! Görüşmelere başlandı

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılı takım, 'nın A Takımı'na katılmak için fırsat kollayan 'yi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'nın genç ismi Galatasaray'a! Görüşmelere başlandı

'nın alt yapısı La Massia'da yetişen ve tüm alt yaş gruplarında forma giyen 19 yaşındaki sol açık için Barcelona ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'nın genç ismi Galatasaray'a! Görüşmelere başlandı

TERİM ÇOK İSTİYOR
DE la Funde'nin 'in gitmeden önce verdiği transfer listesinde de bulunduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'nın genç ismi Galatasaray'a! Görüşmelere başlandı

Scout ekibinin, "Genç ve yetenekli bir futbolcu... Kiralanması halinde takıma büyük faydası olur" dediği 'li futbolcu, G.Saray ile birlikte önemli takımları peşine takmış durumda...

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'nın genç ismi Galatasaray'a! Görüşmelere başlandı

, , ve ismi geçen takımlar arasında yer alırken, Galatasaray'ın bu takımları geçmesi gerekiyor.

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'nın genç ismi Galatasaray'a! Görüşmelere başlandı

A TAKIMDA OYNADI
geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta A takım forması giyerken 17 dakika sahada kaldı. Ayrıca Kral Kupası'nda da son 19 dakika oynadı ve beğeni topladı.

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'nın genç ismi Galatasaray'a! Görüşmelere başlandı

Sezon genelinde ise toplamda 25 karşılaşmaya çıktı, 6 gol atıp, 4 asiste imza attı.

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