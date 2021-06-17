Son dakika transfer haberleri: Barcelona'nın genç ismi Galatasaray'a! Görüşmelere başlandı
Seçim sürecindeki Galatasaray, takımdan ayrılmadan önce transfer listesini oluşturan Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasında Gedson Fernandes'i kiralayarak parlatan sarı-kırmızılı takım, şimdi de Barcelona'nın genç yıldızına kancayı taktı ve İspanyol ekibiyle görüşmelere başladı. Fakat Cimbom'a bu transferde büyük takımlar da rakip oldu. İşte o futbolcu ve son detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Geçen sezon Benfica'dan Gedson Fernandes'i kiralayarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray yeni hedefini belirledi.
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Barcelona'nın A Takımı'na katılmak için fırsat kollayan Konrad de la Fuente'yi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.
Barcelona'nın alt yapısı La Massia'da yetişen ve tüm alt yaş gruplarında forma giyen 19 yaşındaki sol açık için Barcelona ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.
TERİM ÇOK İSTİYOR
DE la Funde'nin Fatih Terim'in gitmeden önce verdiği transfer listesinde de bulunduğu öğrenildi.
Scout ekibinin, "Genç ve yetenekli bir futbolcu... Kiralanması halinde takıma büyük faydası olur" dediği ABD'li futbolcu, G.Saray ile birlikte önemli takımları peşine takmış durumda...
A TAKIMDA OYNADI
Konrad de la Fuente geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta A takım forması giyerken 17 dakika sahada kaldı. Ayrıca Kral Kupası'nda da son 19 dakika oynadı ve beğeni topladı.
Sezon genelinde ise toplamda 25 karşılaşmaya çıktı, 6 gol atıp, 4 asiste imza attı.
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