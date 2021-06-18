18 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Patrick van Aanholt'tan müjdeli haber!

Transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray, gündemine yıldız sol bek Patrick van Aanholt'u almıştı. 30 yaşındaki futbolcudan sarı-kırmızılı takıma sevindirici haber geldi. İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek van Aanholt'un kontratının bitmesinin ardından kulüpten ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Patrick van Aanholt'tan müjdeli haber!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan , Hollandalı sol bek ile ilgileniyor. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, 'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Uruguaylı futbolcu için yeni bir hamle yapılmayacak. Transfer için düğmeye basan 'a Patrick van Aanholt'tan sevindirici haber geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Patrick van Aanholt'tan müjdeli haber!

TAKIMINDAN AYRILIYOR!

basınından 'nin haberine göre; ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan , kontrat bitiminin ardından takımdan ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Patrick van Aanholt'tan müjdeli haber!

Öte yandan haberde, devi 'ın, Hollandalı sol beke transfer teklifinde bulunduğunun altı çizildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Patrick van Aanholt'tan müjdeli haber!

Yıldız futbolcuya 'ın yanı sıra , ve 'daki kulüplerden de ilgi olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Patrick van Aanholt'tan müjdeli haber!

İşte o haber...

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