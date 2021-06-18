Son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan menajerine talimat verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Geçtiğimiz yaz İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kaan Ayhan, Çizme temsilcisinde 20 maça çıkabildi. Milli yıldız transferinde menajerine talimat vererek Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesaj yolladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Bir önceki transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Kaan Ayhan olmuştu. Stoper ve ön libero oynayan 26 yaşındaki futbolcu takımının küme düşmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin gündemine gelmişti. Ancak o tercihini İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan yana kullandı.
20 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Sassuolo'da istediği kadar forma şansı bulamayan Kaan Ayhan kulübünden ayrılma kararı aldı. Fanatik'in haberine göre; Yıldız futbolcu menajerler aracılığıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olmak için haber gönderdi. İtalyan kulübü de bu transfere sıcak bakıyor.
BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO CİVARI!
Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Kaan Ayhan'ın ayrılığı için kulübü 2 milyon Euro civarı bonservis talep ediyor. Kaan Ayhan'ın da yaklaşık 1 milyon Euro maaş talebi olduğu belirtiliyor.
EURO 2020 SONRASI BELLİ OLACAK
A Milli Takım'la EURO2020'de forma giyen Kaan Ayhan İtalya ve Galler maçlarında şans bulmuş ancak beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu.
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