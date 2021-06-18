18 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan menajerine talimat verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Geçtiğimiz yaz İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kaan Ayhan, Çizme temsilcisinde 20 maça çıkabildi. Milli yıldız transferinde menajerine talimat vererek Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesaj yolladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan menajerine talimat verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

Bir önceki transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Stoper ve ön libero oynayan 26 yaşındaki futbolcu takımının küme düşmesinin ardından ve 'nin gündemine gelmişti. Ancak o tercihini İtalya Serie A ekibi 'dan yana kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan menajerine talimat verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

20 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon 'da istediği kadar forma şansı bulamayan kulübünden ayrılma kararı aldı. Fanatik'in haberine göre; Yıldız futbolcu menajerler aracılığıyla ve 'ye transfer olmak için haber gönderdi. İtalyan kulübü de bu transfere sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan menajerine talimat verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO CİVARI!

'ya 2.5 milyon Euro'ya transfer olan 'ın ayrılığı için kulübü 2 milyon Euro civarı bonservis talep ediyor. Kaan Ayhan'ın da yaklaşık 1 milyon Euro maaş talebi olduğu belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan menajerine talimat verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

EURO 2020 SONRASI BELLİ OLACAK

A Milli Takım'la EURO2020'de forma giyen İtalya ve Galler maçlarında şans bulmuş ancak beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu.

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