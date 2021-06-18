Son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan menajerine talimat verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

20 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Sassuolo'da istediği kadar forma şansı bulamayan Kaan Ayhan kulübünden ayrılma kararı aldı. Fanatik'in haberine göre; Yıldız futbolcu menajerler aracılığıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olmak için haber gönderdi. İtalyan kulübü de bu transfere sıcak bakıyor.