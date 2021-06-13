13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için Lyon ve Marsilya ısrarını sürdürüyor
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği performans ile A Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu için Fransız ekipleri Lyon ve Marsilya ısrarını sürdürüyor. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Lyon ve Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu ısrarı sürüyor. Takvim'in haberine göre Euro 2020'de onu izlemek için scout gönderen iki kulüp genç yıldızın kadro dışı kalmasıyla hüsran yaşamıştı. Ancak iki dev kulübün de Galatasaray'dan bir kez daha randevu talep etti. Galatasaray'ın ise seçimden sonra transferi masaya yatırmak istediği ve bu nedenle Fransızlar'a bir cevap vermediği bildirildi. Genç yıldız geçen sezonki performansıyla göz doldurmuştu.
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