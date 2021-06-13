13 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için Lyon ve Marsilya ısrarını sürdürüyor

Kerem'e Fransız kancası! 2 takım birden...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.06.2021

Son dakika spor haberi: 'da kısa sürede gösterdiği performans ile 'a kadar yükselen için ekipleri  ve ısrarını sürdürüyor. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

ve 'nın ısrarı sürüyor. Takvim'in haberine göre 'de onu izlemek için scout gönderen iki kulüp genç yıldızın kadro dışı kalmasıyla hüsran yaşamıştı. Ancak iki dev kulübün de 'dan bir kez daha randevu talep etti. Galatasaray'ın ise seçimden sonra transferi masaya yatırmak istediği ve bu nedenle Fransızlar'a bir cevap vermediği bildirildi. Genç yıldız geçen sezonki performansıyla göz doldurmuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'a Japon ön libero! 'Tam Aslan'a göre' G.Saray'a Japon ön libero! 'Tam Aslan'a göre'
Galatasaray'da ikinci 'Amrabat' zamanı! Galatasaray'da ikinci 'Amrabat' zamanı!
Galatasaray'da sıra Emre Akbaba'da! İşte sunulacak teklif... Galatasaray'da sıra Emre Akbaba'da! İşte sunulacak teklif...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör