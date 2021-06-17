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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir'den Ralf Rangnick açıklaması!

G.Saray Başkan Adayı Özdemir'den Ralf Rangnick açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

'da Başkan Adayı İbrahim Özdemir, göreve gelmeleri halinde teknik direktörlüğe Alman isim 'i getireceğini açıkladı. Özdemir, "Seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlük görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, bazı başkan adaylarının çalışacaklarını açıkladığı 'in 'ın sportif başarılarında büyük katkısı olduğunu, sporcu ve teknik adam olarak kulüple özdeşleştiğini belirtti.

Adaylığını açıkladıktan sonra ahde vefanın bir gereği olarak Fatih Terim ile devam etme yönünde niyet bildirdiklerini aktaran Özdemir, "Diğer başkan adaylardan da seçim çalışmalarında hocayı rahat bırakmalarını ve ismini yıpratmamalarını istedik. Ancak bu talebimiz karşılık görmemiştir. Kendisinin de bu süreçten rahatsızlık duyduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin ilk resmi maçını 20 veya 21 Temmuz'da . ön eleme turunda Hollanda'nın takımıyla yapacağını hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Önümüzde ön eleme maçları dururken takımın teknik direktörsüz bırakılması düşünülemez. Galatasaray'ın yönetim, teknik direktör ve oyuncuları açısından alternatifleri zengindir. Bu anlayışla seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlük görevi için Alman teknik adam ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır."

Ralf Rangnick'in dünyaca tanınan bir isim olduğunu vurgulayan Özdemir, "Ralf Rangnick, spor kamuoyunca yakından tanınan , , , , , ve gibi pek çok süper yıldızı keşfedip futbol dünyasına kazandıran, sistemli ve disiplinli bir teknik adamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik kadro için çalışmaların sürdüğünü aktaran Özdemir, "'teki görevinin sora ermesi beklenen bilim insanı ve fizik hazırlayıcı Prof. Dr. 'i kondisyoner olarak teknik ekibe dahil etme yönündeki temaslarımız sürmektedir. Yönetime geldiğimiz takdirde futbol aklımız Ralf Rangnick olacağını spor kamuoyuna ve Galatasaraylılara saygıyla duyururuz." şeklinde görüş belirtti.

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