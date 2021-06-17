17 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı hazır! İşte o detay...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrilirken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Benfica'dan takıma katılan ve oldukça iyi bir performans sergileyen Gedson Fernandes için yeni bir teklif planı olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı hazır! İşte o detay...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

'ya geri dönen 'i tekrar kiralamak istiyor. 'in "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha, yeni yönetimin ilk mesai harcayacağı transfer olacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı hazır! İşte o detay...

Ancak 'den gelen haberler, 'ın Gedson planını bozacağa benziyor. cephesi, Gedson'u kamp kadrosuna dahil etti. 1998 doğumlu oyuncunun sezon hazırlıklarındaki performansına göre durumu belli olacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı hazır! İşte o detay...

'ın haberine göre; , ağustos ayına kadar Gedson için cevap vermeyecek ve yıldız oyuncuyu takımda değerlendirmeye çalışacak. Gedson hocasının gözüne girerse, Benfica'da devam edecek. Aksi halde ağustos sonunda kiralanması gündeme gelecek. Benfica bu kez daha yüksek bedel isteyecek.

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