Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı hazır! İşte o detay...

Sabah'ın haberine göre; Benfica, ağustos ayına kadar Gedson için cevap vermeyecek ve yıldız oyuncuyu takımda değerlendirmeye çalışacak. Gedson hocasının gözüne girerse, Benfica'da devam edecek. Aksi halde ağustos sonunda kiralanması gündeme gelecek. Benfica bu kez daha yüksek bedel isteyecek.

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