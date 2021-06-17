Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı hazır! İşte o detay...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrilirken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Benfica'dan takıma katılan ve oldukça iyi bir performans sergileyen Gedson Fernandes için yeni bir teklif planı olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Benfica'ya geri dönen Gedson Fernandes'i Galatasaray tekrar kiralamak istiyor. Fatih Terim'in "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha, yeni yönetimin ilk mesai harcayacağı transfer olacak.
Ancak Portekiz'den gelen haberler, Galatasaray'ın Gedson planını bozacağa benziyor. Benfica cephesi, Gedson'u kamp kadrosuna dahil etti. 1998 doğumlu oyuncunun sezon hazırlıklarındaki performansına göre durumu belli olacak.
Sabah'ın haberine göre; Benfica, ağustos ayına kadar Gedson için cevap vermeyecek ve yıldız oyuncuyu takımda değerlendirmeye çalışacak. Gedson hocasının gözüne girerse, Benfica'da devam edecek. Aksi halde ağustos sonunda kiralanması gündeme gelecek. Benfica bu kez daha yüksek bedel isteyecek.
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