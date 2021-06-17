17 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Bedava transfer olur"

Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçmiş dönemde Zamalek'i çalıştıran Mido ve Zamalek eski yöneticisi İbrahim Abdullah, yaptığı açıklamada; Mohamed'in Galatasaray'a transfer olmadan önce imzalanan sözleşmenin kaybolduğunu ve Galatasaray'ın bunu öğrenmesi durumunda, yıldız oyuncunun eski sözleşmesini baz alarak bedelsiz olarak kadrosuna katabileceğini iddia etti. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için olay açıklama! Bedava transfer olur
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

'ın 2020-21 sezonu ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla 'ten kiraladığı ile ilgili olay yaratacak bir iddia geldi. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre , Mohamed'in bonservisini ödemeden yıldız ismi kadrosuna katabilir.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için olay açıklama! Bedava transfer olur

'in eski hocalarından ve 'ın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Mido, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için olay açıklama! Bedava transfer olur

", 'a kiralık gitmeden önce 2 sezonluk yeni kontrat imzalamıştı (2024). İcra Komitesinin eski üyelerinden , komite başkanı 'in tavsiyesi üzerine sözleşmeyi aldı ve evine götürdü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için olay açıklama! Bedava transfer olur

'nin bu olaydan sorumlu kişiya dair soruşturma açmasının talep ediyorum. 'in sözleşmesini aldı ve evine götürdü, aynı zamanda kayıp süsü veriyor. Bu nedenle sözleşme belgelenemeyecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için olay açıklama! Bedava transfer olur

GALATASARAY BU DURUMU BİLİRSE...
, oyuncunun sözleşmesine dair neler olduğunu bilirse, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz transfer gerçekleşecek."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için olay açıklama! Bedava transfer olur

HABER DOĞRULANDI
Öte yandan 'in eski yönetim kurulu üyesi da konuya dair şu açıklamaları yaptı;

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için olay açıklama! Bedava transfer olur

" ile sözleşme uzattı ancak boş mukaveleye imza attı. Sözleşme uzatma sonrası alacağı yıllık maaşa dair Mohamed ile anlaşamamıştık. Alacağı miktarı arttırmak istedi. Biz de, eski aldığı maaşı kendisine teklif ettik. Sonrasında, 'a gitmeden önce boş mukaveleye imza attı ve o şekilde gitti. Resmiliği yok.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için olay açıklama! Bedava transfer olur

'in 'a yapacağı ilk ziyarette sözleşmenin belgelenmesi bekleniyor. Ancak, sözleşmenin taahhüt süresi doldu ve şu anda o imza etkisiz bir belge."

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