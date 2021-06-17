Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Bedava transfer olur"

Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçmiş dönemde Zamalek'i çalıştıran Mido ve Zamalek eski yöneticisi İbrahim Abdullah, yaptığı açıklamada; Mohamed'in Galatasaray'a transfer olmadan önce imzalanan sözleşmenin kaybolduğunu ve Galatasaray'ın bunu öğrenmesi durumunda, yıldız oyuncunun eski sözleşmesini baz alarak bedelsiz olarak kadrosuna katabileceğini iddia etti. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın 2020-21 sezonu ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed ile ilgili olay yaratacak bir iddia geldi. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Cimbom, Mohamed'in bonservisini ödemeden yıldız ismi kadrosuna katabilir.

Zamalek'in eski hocalarından ve Mısır'ın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Mido, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

"Mostafa Mohamed, Galatasaray'a kiralık gitmeden önce 2 sezonluk yeni kontrat imzalamıştı (2024). Zamalek İcra Komitesinin eski üyelerinden İbrahim Abdullah, komite başkanı Abdeel Aziz'in tavsiyesi üzerine sözleşmeyi aldı ve evine götürdü.

Ashraf Sobi'nin bu olaydan sorumlu kişiya dair soruşturma açmasının talep ediyorum. Mostafa Mohamed'in sözleşmesini İbrahim Abdullah aldı ve evine götürdü, aynı zamanda kayıp süsü veriyor. Bu nedenle sözleşme belgelenemeyecek.

GALATASARAY BU DURUMU BİLİRSE...

Galatasaray, oyuncunun sözleşmesine dair neler olduğunu bilirse, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz transfer gerçekleşecek."

HABER DOĞRULANDI

Öte yandan Zamalek'in eski yönetim kurulu üyesi İbrahim Abdullah da konuya dair şu açıklamaları yaptı;