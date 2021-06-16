Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Başkanlık seçimi heyecanı yaşanan sarı kırmızılarda, Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho gibi isimler transfer listesine eklendi. İşte Aslan'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
BALBUENA
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile sözleşmesi sona eren Balbuena'yı gündemine aldığı öğrenildi. Transferin gelecek yeni yönetimlerden biri tarafından bitirilmesi bekleniyor.
FRANK FABRA
Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray'da sol bek arayışları sürüyor. Galatasaray, Falcao'nun milli takım arkadaşı Frank Fabra'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılı ekip önümüzdeki günlerde teklifini iletecek.
CRISTIAN TELLO
Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Tello için Galatasaray'da devreye girdi. Zenit, Monterray ve ABD'den Inter Miami eski Barcelonalı için yarış halinde.
EMRE TAŞDEMİR KALDI!
Galatasaray'da sakatlık sebebiyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen ancak oynadığı maçlarda beğeni toplayan Emre Taşdemir, uygun bir bedelle takımda kalmayı kabul etti.
MARTIN ERLIC
İtalyan gazeteci Nicolo Schria'nın haberine göre; Galatasaray, A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Kaan Ayhan'ın yanı sıra Spezia'da forma giyen stoper Martin Erlic ile ilgileniyor.
CHIQUINHO
A Bola'da yer alan habere göre Galatasaray, Chiquinho için Benfica'ya fiyat sordu. 15 milyon euro istenilen Chiquinho için pazarlıklar sürüyor. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duruyor.
VEDAT MURIQI
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi için devreye giren ekiplerden biri de Galatasaray... Aslan, Kosovalı golcüyü kiralamak için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.
ARTURO VIDAL
Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Vidal'ın menajeri Fernando Felicevich, 34 yaşındaki oyuncu için kendisiyle kurulan temasla ilgili bilgi verirken, "Türkiye'den Beşiktaş ile birlikte G.Saray da oyuncumla ilgileniyor" ifadesini kullandı.
LAZAR TUFEGDZIC
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Lazar Tufegdzic oldu. Tufegdzic Sırbistan Ligi'nin en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyor.
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- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
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