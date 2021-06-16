16 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Başkanlık seçimi heyecanı yaşanan sarı kırmızılarda, Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho gibi isimler transfer listesine eklendi. İşte Aslan'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho... | GS haberleri
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho... | GS haberleri

BALBUENA

, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile sözleşmesi sona eren Balbuena'yı gündemine aldığı öğrenildi. Transferin gelecek yeni yönetimlerden biri tarafından bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho... | GS haberleri

FRANK FABRA

Saracchi ile yollarını ayıran 'da sol bek arayışları sürüyor. Galatasaray, Falcao'nun milli takım arkadaşı 'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılı ekip önümüzdeki günlerde teklifini iletecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho... | GS haberleri

CRISTIAN TELLO

Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Tello için 'da devreye girdi. Zenit, Monterray ve ABD'den Inter Miami eski Barcelonalı için yarış halinde.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho... | GS haberleri

EMRE TAŞDEMİR KALDI!

'da sakatlık sebebiyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen ancak oynadığı maçlarda beğeni toplayan Emre Taşdemir, uygun bir bedelle takımda kalmayı kabul etti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho... | GS haberleri

MARTIN ERLIC

İtalyan gazeteci Nicolo Schria'nın haberine göre; , A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Kaan Ayhan'ın yanı sıra Spezia'da forma giyen stoper Martin Erlic ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho... | GS haberleri

CHIQUINHO

A Bola'da yer alan habere göre , için Benfica'ya fiyat sordu. 15 milyon euro istenilen Chiquinho için pazarlıklar sürüyor. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duruyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho... | GS haberleri

VEDAT MURIQI

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi için devreye giren ekiplerden biri de ... Aslan, Kosovalı golcüyü kiralamak için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho... | GS haberleri

ARTURO VIDAL

'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Vidal'ın menajeri Fernando Felicevich, 34 yaşındaki oyuncu için kendisiyle kurulan temasla ilgili bilgi verirken, "Türkiye'den Beşiktaş ile birlikte G.Saray da oyuncumla ilgileniyor" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho... | GS haberleri

LAZAR TUFEGDZIC

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan 'da gündeme gelen son isim oldu. Tufegdzic Sırbistan Ligi'nin en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyor.

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