Fotomaç'ın haberine göre, Chiquinho'ya Dinamo Moskova ve Avrupa'dan birkaç kulübün daha resmi teklif yapmasının beklenildiğini de yazıldı. Orta sahada görev yapan futbolcu, geçen sezon takımıyla çıktığı 27 karşılaşmada 4 gol attı, 1 asist yaptı.