16 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Portekizli Maestro! Chiquinho...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar, gündemine Chiquinho'yu aldı. Portekiz medyasının haberine göre; Benfica yıldız futbolcu için 15 milyon euro istedi. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Portekizli Maestro! Chiquinho...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren için 'den yeni bir iddia geldi. 'nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, 'nın oyuncusu 'nun fiyatını sordu. Portekiz ekibi, 25 yaşındaki futbolcusu için yüksekten uçarken, 15 milyon euro talep ettiğini bildirdi. Sarı-kırmızılı idareciler miktarı duyunca satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Portekizli Maestro! Chiquinho...

Fotomaç'ın haberine göre, 'ya ve 'dan birkaç kulübün daha resmi teklif yapmasının beklenildiğini de yazıldı. Orta sahada görev yapan futbolcu, geçen sezon takımıyla çıktığı 27 karşılaşmada 4 gol attı, 1 asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Portekizli Maestro! Chiquinho...

GEDSON SAYESİNDE KÖPRÜ KURULDU!

'nın 2 sezon önce 'den 5.25 milyon euro'ya aldığı 'nun kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu sürenin uzunluğu sebebiyle oyuncuya kiralamayı hedefleyen , kozunu da kullanacak. Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan Gedson'un performansı son haftalarda oldukça yükselmiş ve formunu geri kazanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Portekizli Maestro! Chiquinho...

Sarı-kırmızılılar, Gedson sayesinde iyi ilişkiler kurduğu 'yı transferinde de ikna etmeye çalışacak. Futbola altyapısında başlayan Chiquinho, dışında sadece ekibi 'te çalıştı.

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