Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Portekizli Maestro! Chiquinho...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar, gündemine Chiquinho'yu aldı. Portekiz medyasının haberine göre; Benfica yıldız futbolcu için 15 milyon euro istedi. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Portekiz'den yeni bir iddia geldi. A Bola'nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Benfica'nın orta saha oyuncusu Chiquinho'nun fiyatını sordu. Portekiz ekibi, 25 yaşındaki futbolcusu için yüksekten uçarken, 15 milyon euro talep ettiğini bildirdi. Sarı-kırmızılı idareciler miktarı duyunca satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Fotomaç'ın haberine göre, Chiquinho'ya Dinamo Moskova ve Avrupa'dan birkaç kulübün daha resmi teklif yapmasının beklenildiğini de yazıldı. Orta sahada görev yapan futbolcu, geçen sezon takımıyla çıktığı 27 karşılaşmada 4 gol attı, 1 asist yaptı.
GEDSON SAYESİNDE KÖPRÜ KURULDU!
Benfica'nın 2 sezon önce Morierense'den 5.25 milyon euro'ya aldığı Chiquinho'nun kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu sürenin uzunluğu sebebiyle oyuncuya kiralamayı hedefleyen Galatasaray, Gedson Fernandes kozunu da kullanacak. Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan Gedson'un performansı son haftalarda oldukça yükselmiş ve formunu geri kazanmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Gedson sayesinde iyi ilişkiler kurduğu Benfica'yı Chiquinho transferinde de ikna etmeye çalışacak. Futbola Boavista altyapısında başlayan Chiquinho, Portekiz dışında sadece Hırvat ekibi Lokomotiva Zagreb'te çalıştı.
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