10 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi!

Seçim ve teknik direktör belirsizliği süren Galatasaray'da, kiralık oyuncular ise takıma geri döndü. Sarı-kırmızılılarla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

'de şampiyonluğu averajla kaçıran 'da gündem seçim...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi!

Her ne kadar öncelik seçim olsa da pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına start verecek olan sarı-kırmızılılarda gözler 'de...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi!

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda, Mohamed olimpiyatlarda olacak ve Falcao'nun ise sağlıklı şekilde kadroda olup olmayacağı belirsiz.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi!

Halil için de herhangi bir girişim olmadı. 'ın Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesindeki santrforunun 'nin olması bekleniyor.

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