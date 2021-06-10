Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi!
Seçim ve teknik direktör belirsizliği süren Galatasaray'da, kiralık oyuncular ise takıma geri döndü. Sarı-kırmızılılarla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaçıran Galatasaray'da gündem seçim...
Her ne kadar öncelik seçim olsa da pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına start verecek olan sarı-kırmızılılarda gözler Mbaye Diagne'de...
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda, Mohamed olimpiyatlarda olacak ve Falcao'nun ise sağlıklı şekilde kadroda olup olmayacağı belirsiz.
Halil için de herhangi bir girişim olmadı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesindeki santrforunun Diagne'nin olması bekleniyor.
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