Galatasaray'la yeni sözleşme imzalayan Emre Taşdemir: Çok mutluyum
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, mukavelesi sona eren Emre Taşdemir ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza sonrası konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emre Taşdemir, statta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Evi olarak gördüğü Galatasaray ile tekrar yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Taşdemir, "Başkanımıza ve yöneticilerimize bana inandıkları, güvendikleri için çok teşekkür ederim. Ben de bunun karşılığını sahada göstereceğim. Bir teşekkür de hocama etmek istiyorum. Bana Galatasaray'ın kapısını açtığı için, her zaman yanımda olduğu, arkamda durduğu için hocam Fatih Terim'e de çok teşekkür ederim. Bu sene bizim için yeni bir başlangıç var. Bütün kupaların en büyük favorisi biziz. İnşallah pandemi de biter ve en büyük gücümüz olan taraftarımıza kavuşuruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
Hollanda'dan Galatasaray'a yakışan bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyleyen başarılı oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri PSV Eindhoven hakkında ise, "Bu sene çok farklı bir Emre Taşdemir izlettirmek istiyorum. Kampı en iyi şekilde, en güzel şekilde geçirip Hollanda'ya gidip oradan da bize yakışan sonuçla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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