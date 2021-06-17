17 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'la yeni sözleşme imzalayan Emre Taşdemir: Çok mutluyum

Emre Taşdemir: Çok mutluyum
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, mukavelesi sona eren ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza sonrası konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan , statta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Evi olarak gördüğü Galatasaray ile tekrar yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Taşdemir, "Başkanımıza ve yöneticilerimize bana inandıkları, güvendikleri için çok teşekkür ederim. Ben de bunun karşılığını sahada göstereceğim. Bir teşekkür de hocama etmek istiyorum. Bana Galatasaray'ın kapısını açtığı için, her zaman yanımda olduğu, arkamda durduğu için hocam 'e de çok teşekkür ederim. Bu sene bizim için yeni bir başlangıç var. Bütün kupaların en büyük favorisi biziz. İnşallah pandemi de biter ve en büyük gücümüz olan taraftarımıza kavuşuruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

'dan Galatasaray'a yakışan bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyleyen başarılı oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri hakkında ise, "Bu sene çok farklı bir Emre Taşdemir izlettirmek istiyorum. Kampı en iyi şekilde, en güzel şekilde geçirip Hollanda'ya gidip oradan da bize yakışan sonuçla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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