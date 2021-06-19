Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı ilk Faruk Süren tebrik etti!

Galatasaray'da olağan seçimli genel kongresi sona erdi ve sarı-kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas oldu. Burak Elmas'ı ilk olarak efsane başkan Faruk Süren tebrik etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul geride kalırken, Burak Elmas rakiplerini geride bırakarak başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'den devraldı. G.Saray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas, seçim zaferi sonrası kürsüye çıkarak zafer konuşması yaptı. Elmas konuşmasını tamamladıktan sonra kürseüden inerken, kendisini ilk tebrik eden ismin sarı-kırmızılıların efsane başkanı Faruk Süren olması dikkat çekti.

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