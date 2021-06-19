19 Haziran 2021, Cumartesi

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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı ilk Faruk Süren tebrik etti!

Burak Elmas'ı ilk o isim tebrik etti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Galatasaray'da olağan seçimli genel kongresi sona erdi ve sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu. Burak Elmas'ı ilk olarak efsane başkan tebrik etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul geride kalırken, rakiplerini geride bırakarak başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'den devraldı. G.Saray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas, seçim zaferi sonrası kürsüye çıkarak zafer konuşması yaptı. Elmas konuşmasını tamamladıktan sonra kürseüden inerken, kendisini ilk tebrik eden ismin sarı-kırmızılıların efsane başkanı olması dikkat çekti.

G.Saray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu! haberin devamı

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