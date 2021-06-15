15 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Cristian Tello için Galatasaray da devrede!

Tello yarışı! G.Saray devreye girdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Sezonu 2. tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar için son olarak Real 'ten ayrılmak istediğini belirten Cristian Tello için devreye girdiği yazıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Cristian Tello'nun 'ten ayrılma aşamasına geldiği iddia edildi. , gelecek sezon sonu sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki İspanyol için Betis'in para kazanma şansını kaybetmek istemediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre; bir ara 'la da anılan Tello için Avrupa'dan Galatasaray, , Meksika'dan , ile ABD Ligi'nden İnter Miami devrede... Betis, Tello için 5 milyon euro talep ederken bu rakamın oyuncuyu isteyen takımlar tarafından fazla bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

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