15 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da seçim ve teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızılılarda herşeye rağmen transfer harekatı sürüyor. Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena ve Sergio Ramos gibi isimler sarı kırmızılı ekibin transfer gündemine geldi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | Gs haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | Gs haberleri

İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Galatasaray, 'dan Batuhan Kör dışında ile de ilgileniyor. Bursaspor'un iki oyuncu için 2 milyon Euro'nun üzerinde bonservis beklediği iddia ediliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | Gs haberleri

BATUHAN KÖR

'un genç forveti, 'nin ardından Galatasaray'ın da radarına girdi. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör için Bursaspor ile temaslar başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | Gs haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın uzun zamandır gündeminde yer alan, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz için temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | Gs haberleri

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE

Tunus basınından flaş bir iddia geldi. 'nin de ilgilendiği Ben Romdhane için Galatasaray devreye girmişti. Yapılan teklifi duyuran Tunus basını, Galatasaray'ın futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | Gs haberleri

SOFYAN AMRABAT

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Galatasaray, opsiyonunu kullamayacağı Etebo yerine forması giyen 'ı transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | Gs haberleri

CRISTIAN TELLO

Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Tello için Galatasaray'da devreye girdi. Zenit, Monterray ve ABD'den Inter Miami eski Barcelonalı için yarış halinde.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | Gs haberleri

BALBUENA

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile sözleşmesi sona eren 'yı gündemine aldığı öğrenildi. Transferin gelecek yeni yönetimlerden biri tarafından bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | Gs haberleri

ALI MUHAMMET AL MUSRATI

Orta saha için mutlaka transfer gerçekleştirecek olan Aslan'ın Braga'dan Libyalı Ali Muhammet 'yi istediği ifade edildi. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için Braga'ya fiyat sordu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | Gs haberleri

LAZAR TUFEGDZIC

'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim oldu. Tufegdzic Sırbistan Ligi'nin en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyor.

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