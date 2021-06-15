MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE

Tunus basınından flaş bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ben Romdhane için Galatasaray devreye girmişti. Yapılan teklifi duyuran Tunus basını, Galatasaray'ın futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı.