Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da seçim ve teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızılılarda herşeye rağmen transfer harekatı sürüyor. Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena ve Sergio Ramos gibi isimler sarı kırmızılı ekibin transfer gündemine geldi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları...
Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
İSMAİL ÇOKÇALIŞ
Galatasaray, Bursaspor'dan Batuhan Kör dışında İsmail Çokçalış ile de ilgileniyor. Bursaspor'un iki oyuncu için 2 milyon Euro'nun üzerinde bonservis beklediği iddia ediliyor.
BATUHAN KÖR
Bursaspor'un genç forveti, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da radarına girdi. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör için Bursaspor ile temaslar başladı.
BARIŞ ALPER YILMAZ
Kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın uzun zamandır gündeminde yer alan, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz için temaslar sürüyor.
MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE
Tunus basınından flaş bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ben Romdhane için Galatasaray devreye girmişti. Yapılan teklifi duyuran Tunus basını, Galatasaray'ın futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı.
SOFYAN AMRABAT
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Galatasaray, opsiyonunu kullamayacağı Etebo yerine Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ı transfer etmek istiyor.
CRISTIAN TELLO
Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Tello için Galatasaray'da devreye girdi. Zenit, Monterray ve ABD'den Inter Miami eski Barcelonalı için yarış halinde.
BALBUENA
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile sözleşmesi sona eren Balbuena'yı gündemine aldığı öğrenildi. Transferin gelecek yeni yönetimlerden biri tarafından bitirilmesi bekleniyor.
ALI MUHAMMET AL MUSRATI
Orta saha için mutlaka transfer gerçekleştirecek olan Aslan'ın Braga'dan Libyalı Ali Muhammet Al Musrati'yi istediği ifade edildi. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için Braga'ya fiyat sordu.
LAZAR TUFEGDZIC
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Lazar Tufegdzic oldu. Tufegdzic Sırbistan Ligi'nin en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyor.
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