Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iç transfere öncelik verdi! Sözleşmeleri...
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Mevcut yönetim, sözleşmesi biten futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. (GS transfer)
Sarı kırmızılı ekipte sözleşmesi biten futbolcularla temaslar sürüyor. Seçim telaşı devam ederken, mevcut yönetim Fatih Terim'in önceden sunduğu rapora göre hareket ediyor. Yeni yabancı kuralının da gelmesi takımda bulunan yerli ve sözleşmesi biten futbolcuların değerini arttırdı.
EMRE AKBABA VE ÖMER BAYRAM MASADA
TFF tarafından getirilen yeni yabancı kuralı (8+6) Türk futbolcularla görüşmeye öncelik verildi. Uzun süredir sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilen Emre Akbaba ve Ömer Bayram'la görüşmeler başladı.
3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK
Sakatlığından dolayı istenilen katkı alınamayan Emre Akbaba'ya senelik 1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerilecek. Galatasaray'da görev adamı olarak iyi işler başaran ve yıllık 400 bin euro kazanan Ömer Bayram'a da benzer ücretten yeni sözleşme önerilecek.
ARDA TURAN YENİ YÖNETİMİ BEKLİYOR
Fatih Terim'in ısrarları ile transfer edilen Arda Turan ile mevcut yönetim çalışmak istemiyor. Deneyimli yıldız gelecek yeni yönetimi bekleyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig