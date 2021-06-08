08 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iç transfere öncelik verdi! Sözleşmeleri...

Galatasaray iç transfere öncelik verdi! Sözleşmeleri...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 Giriş Tarihi: 08.06.2021

Son dakika haberleri... 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Mevcut yönetim, sözleşmesi biten futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. ( transfer)

Sarı kırmızılı ekipte sözleşmesi biten futbolcularla temaslar sürüyor. Seçim telaşı devam ederken, mevcut yönetim 'in önceden sunduğu rapora göre hareket ediyor. Yeni yabancı kuralının da gelmesi takımda bulunan yerli ve sözleşmesi biten futbolcuların değerini arttırdı.

EMRE AKBABA VE ÖMER BAYRAM MASADA

tarafından getirilen yeni yabancı kuralı (8+6) Türk futbolcularla görüşmeye öncelik verildi. Uzun süredir sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilen ve 'la görüşmeler başladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Sakatlığından dolayı istenilen katkı alınamayan Emre Akbaba'ya senelik 1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerilecek. 'da görev adamı olarak iyi işler başaran ve yıllık 400 bin euro kazanan Ömer Bayram'a da benzer ücretten yeni sözleşme önerilecek.

ARDA TURAN YENİ YÖNETİMİ BEKLİYOR

Fatih Terim'in ısrarları ile transfer edilen ile mevcut yönetim çalışmak istemiyor. Deneyimli yıldız gelecek yeni yönetimi bekleyecek.

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