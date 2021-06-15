Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan'dan sportif direktörlük açıklaması!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkan adaylarından Yiğit Şardan, 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerİ öncesi çıklamalarda bulundu. Şardan, Galatasaray'da Sportif Direktör görecek miyiz?' şeklinde sorulan soruya da cevap veren Şardan, "Evet" yanıtını verdi. (GS spor haberleri)
Yiğit Şardan, NTV'de katıldığı programda Fatih Terim'le devam edip etmeme konusuna değinen , "Bu durumun seçim malzemesi haline gelmesini istemeyiz. Mazbatayı elimize almadan 'devam' ya da 'bitti' demek doğru olmaz. Tabii ki her alternatifi de masaya yatıracağız. Sonuç olarak kiminle nasıl devam edileceğine başkan ve yönetim karar verir" dedi.
Sportif Direktör pozisyonu ile ilgili 'Galatasaray'da Sportif Direktör görecek miyiz?' şeklinde sorulan soruya da cevap veren Şardan, "Evet" yanıtını verdi. Şardan, böylece seçilmesi halinde Galatasaray'da futbol şubesinden sorumlu bir sportif direktörün görev yapacağını da resmen açıklamış oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)