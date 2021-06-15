15 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan'dan sportif direktörlük açıklaması!

O adaydan sürpriz açıklama! Sportif direktörlük...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'da başkan adaylarından , 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerİ öncesi çıklamalarda bulundu. Şardan, Galatasaray'da Sportif Direktör görecek miyiz?' şeklinde sorulan soruya da cevap veren Şardan, "Evet" yanıtını verdi. ( haberleri)

, NTV'de katıldığı programda 'le devam edip etmeme konusuna değinen , "Bu durumun seçim malzemesi haline gelmesini istemeyiz. Mazbatayı elimize almadan 'devam' ya da 'bitti' demek doğru olmaz. Tabii ki her alternatifi de masaya yatıracağız. Sonuç olarak kiminle nasıl devam edileceğine başkan ve yönetim karar verir" dedi.

Sportif Direktör pozisyonu ile ilgili ''da Sportif Direktör görecek miyiz?' şeklinde sorulan soruya da cevap veren Şardan, "Evet" yanıtını verdi. Şardan, böylece seçilmesi halinde Galatasaray'da futbol şubesinden sorumlu bir sportif direktörün görev yapacağını da resmen açıklamış oldu.

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