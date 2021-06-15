15 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao corona virüsüne yakalandı

G.Saray'da Falcao şoku! İdmanda yer almadı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: , yeni sezon antrenmanlarında yer almayan 'nun corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci günde iki gruba ayrılan takımda Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel sağlık kontrolünden geçti. (GS spor haberleri)

Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci günde iki gruba ayrılan takımda Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel, sponsor hastanemiz Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde sağlık kontrolünden geçti.

Diğer grup ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koşu çalışmaları yaptı.

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya hâlihazırda milli takımları ile birlikte olan oyuncular Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün, Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibimiz tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD'de olan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz antrenman yer almadı.

FALCAO CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI

Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan ve sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen idmanda yer almadı.

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