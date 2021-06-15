Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao corona virüsüne yakalandı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, yeni sezon antrenmanlarında yer almayan Radamel Falcao'nun corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci günde iki gruba ayrılan takımda Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel sağlık kontrolünden geçti. (GS spor haberleri)
Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci günde iki gruba ayrılan takımda Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel, sponsor hastanemiz Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde sağlık kontrolünden geçti.
Diğer grup ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koşu çalışmaları yaptı.
Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya hâlihazırda milli takımları ile birlikte olan oyuncular Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün, Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibimiz tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD'de olan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz antrenman yer almadı.
FALCAO CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI
Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan ve sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao idmanda yer almadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)