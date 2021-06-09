09 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Suat Serdar için Schalke 04 ile masada!

Galatasaray bir süredir gündeminde yer alan Suat Serdar için beklenen girişimi yaptı. Sarı kırmızılılar, Schalke ile temasa geçti. Cimbom, 1 senelik sözleşmesi kaldığı için 24 yaşındaki futbolcuyu en uygun maliyetle bitirmenin hesabını yapıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Suat Serdar için Schalke 04 ile masada!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Şu ana kadar transfer çalışmalarında yerli futbolculara ağırlık veren 'dan önemli bir hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan için düğmeye bastı ve kulübü ile ile görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Suat Serdar için Schalke 04 ile masada!

MENAJERİYLE DE TEMASA GEÇTİ
'in haberine göre , küme düşen 'den ayrılma kararını resmen açıklayan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcunun menajeriyle de temas sağladı. Suat'ı ekibi kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Suat Serdar için Schalke 04 ile masada!

4 KEZ ALMANYA FORMASI GİYDİ
G.Saray yönetimi genç yıldızın 1 yıl sözleşmesinin kalmasını fırsata çevirerek transferi en uygun maliyetle bitirmek istiyor. 4 kez Milli Takımı'nın formasını terletti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Suat Serdar için Schalke 04 ile masada!

Geçen sezon formasıyla 26 resmi maça çıkan 24 yaşındaki 2 gol ve 3 asistle 5 gole direkt katkı yaptı. Genç yıldız 1957 dakika sahada kaldı.

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