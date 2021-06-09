Son dakika transfer haberi: Galatasaray Suat Serdar için Schalke 04 ile masada!
Galatasaray bir süredir gündeminde yer alan Suat Serdar için beklenen girişimi yaptı. Sarı kırmızılılar, Schalke ile temasa geçti. Cimbom, 1 senelik sözleşmesi kaldığı için 24 yaşındaki futbolcuyu en uygun maliyetle bitirmenin hesabını yapıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şu ana kadar transfer çalışmalarında yerli futbolculara ağırlık veren Galatasaray'dan önemli bir hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan Suat Serdar için düğmeye bastı ve Alman kulübü ile Schalke ile görüşmelere başladı.
4 KEZ ALMANYA FORMASI GİYDİ
G.Saray yönetimi genç yıldızın 1 yıl sözleşmesinin kalmasını fırsata çevirerek transferi en uygun maliyetle bitirmek istiyor. Suat Serdar 4 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını terletti.
Geçen sezon Schalke formasıyla 26 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Suat Serdar 2 gol ve 3 asistle 5 gole direkt katkı yaptı. Genç yıldız 1957 dakika sahada kaldı.
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